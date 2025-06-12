Трамп: Я очень разочарован как Россией, так и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" сейчас обеими сторонами в российско-украинской войне, потому что нужно достичь мирного соглашения.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме 12 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень разочарован Россией, но я разочарован и Украиной, потому что, по моему мнению, можно было бы достичь соглашения [о перемирии]... Сейчас все ненавидят Россию, а любят Германию и Японию", - отметил он.

Трамп снова вспомнил о потерях России и Украины в войне.

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"Мы теряем 5-6 тысяч человек в неделю, в основном солдат, но также и людей, которые живут в городах, поскольку они снова подвергаются ударам ракет. Как жить в здании, зная, что ракета с большой вероятностью может попасть в ваше здание вечером? Это ужасно - так жить. Но мы достигнем этого соглашения, но я разочарован, мне жаль, что это [еще] не сделано", - добавил президент США.