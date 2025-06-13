Генштаб назвал обновленные данные о потерях РФ в войне с Украиной
226 единиц техники
Азов
За минувшие сутки российская армия потеряла 1220 человек, один танк, 5 бронемашин и 42 артсистемы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 1001560 (+1220) человек ликвидировано
- танков - 10934 (+1)
- боевых бронированных машин - 22791 (+5)
- артиллерийских систем - 29105 (+42)
- РСЗО - 1416 (+3)
- средства ПВО - 1184 (0)
- самолетов - 416 (0)
- вертолетов - 337 (0)
- БПЛА оперативно- тактического уровня - 40507 (+72)
- крылатые ракеты - 3337 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 51821 (+106)
- специальная техника - 3914 (0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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