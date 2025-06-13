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Генштаб назвал обновленные данные о потерях РФ в войне с Украиной

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226 единиц техники

Генштаб назвал обновленные данные о потерях РФ в войне с Украиной

Азов

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За минувшие сутки российская армия потеряла 1220 человек, один танк, 5 бронемашин и 42 артсистемы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 1001560 (+1220) человек ликвидировано
  • танков - 10934 (+1)
  • боевых бронированных машин - 22791 (+5)
  • артиллерийских систем - 29105 (+42)
  • РСЗО - 1416 (+3)
  • средства ПВО - 1184 (0)
  • самолетов - 416 (0)
  • вертолетов - 337 (0)
  • БПЛА оперативно- тактического уровня - 40507 (+72)
  • крылатые ракеты - 3337 (0)
  • корабли / катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51821 (+106)
  • специальная техника - 3914 (0)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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