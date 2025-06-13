У Зеленского отреагировали на сокращение бюджета на военную помощь Украине
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Украина готовится к сценарию, при котором США могут прекратить поставки систем противовоздушной обороны. Об этом заявил советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.
"Мы - в самой большой войне поколений, и в этой войне ни одна страна в одиночку не справится против России. Поэтому для нас важна поддержка и Европы, и Соединенных Штатов Америки".
Также Камышин признал, что некоторые системы, поставляемые США, являются чрезвычайно сложными для полной замены.
Ранее министр обороны США Пит Гегсет отметил, что бюджет Соединенных Штатов на 2026 год будет предусматривать снижение военной поддержки Украине.
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