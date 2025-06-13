Россия запустила ночью 55 БПЛА и четыре ракеты. Как справилось ПВО?

В ночь на 13 июня противник атаковал 55-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов и 4-мя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Донетчина и Днепропетровщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Противовоздушной обороной обезврежено 43 шахеда и дрона других типов на севере, востоке и юге страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения России в 9 локациях.