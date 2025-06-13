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Германия поставила точку в вопросе передачи Украине ракет Taurus

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Появилась определенность

Германия поставила точку в вопросе передачи Украине ракет Taurus

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Германия больше не рассматривает передачу крылатых ракет Taurus Украине.

В ответ на вопрос о поставках Taurus в Украину министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил:

"Поскольку вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, мой ответ: нет".

Также Писториус предположил, что совокупная стоимость военной помощи Украине со стороны Германии в этом году может достичь 9 миллиардов евро в случае принятия решения о дополнительных 1,9 миллиарда.

Ранее стало известно, что Германия профинансирует производство украинского дальнобойного оружия.

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Украина Германия Владимир Зеленский война с россией Борис Писториус Taurus
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Источник:
РБК-Україна
Опубликовал: Александр Бураков

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