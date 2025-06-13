Германия поставила точку в вопросе передачи Украине ракет Taurus
Появилась определенность
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Германия больше не рассматривает передачу крылатых ракет Taurus Украине.
В ответ на вопрос о поставках Taurus в Украину министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил:
"Поскольку вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, мой ответ: нет".
Также Писториус предположил, что совокупная стоимость военной помощи Украине со стороны Германии в этом году может достичь 9 миллиардов евро в случае принятия решения о дополнительных 1,9 миллиарда.
Ранее стало известно, что Германия профинансирует производство украинского дальнобойного оружия.
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