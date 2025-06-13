Украина получила еще один млрд евро от ЕС за счет доходов с росактивов

Украина получила еще 1 млрд евро от Евросоюза в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), по которой возврат средств происходит за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета. В целом по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро", - говорится в его сообщении.

В течение 2025-2026 годов Украина получит за счет сверхприбылей с росактивов 3 млрд долларов.