Украина получила еще один млрд евро от ЕС за счет доходов с росактивов
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Украина получила еще 1 млрд евро от Евросоюза в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), по которой возврат средств происходит за счет доходов от замороженных российских активов.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета.
В целом по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 млрд евро", - говорится в его сообщении.
В течение 2025-2026 годов Украина получит за счет сверхприбылей с росактивов 3 млрд долларов.
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