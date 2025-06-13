ЕС продлил временную защиту для украинцев. До какой даты?
Логичный шаг партнеров
Getty Images/Global Images Ukraine
Совет министров Евросоюза по юстиции и внутренним делам продлил украинцам статус временной защиты до марта 2027 года.
"Мы продолжаем сегодня временную защиту гражданам Украины, но мы также обсуждаем пути, дорожную карту, потому что украинцам, конечно, крайне необходимо возвращение их людей для восстановления страны, и это мы обсуждаем и обсуждали с вице-премьер-министром Алексеем Чернышевым", - сказал еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.
С марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище гражданам Украины на основе Директивы о временной защите.
По последним данным, в европейских странах находятся почти 4,3 млн украинцев.
Читайте такжеУкраина получила еще один млрд евро от ЕС за счет доходов с росактивов
Популярное сейчас
- Переговоры завершены. Металлист 1925 выбрал тренера на новый сезон
- Забарный согласовал условия контракта с победителем Лиги чемпионов
- Неймар тайно женился — появились неожиданные подробности
- В МИД высказались относительно продолжения военной помощи от США
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле