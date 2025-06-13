ЕС продлил временную защиту для украинцев. До какой даты?

Совет министров Евросоюза по юстиции и внутренним делам продлил украинцам статус временной защиты до марта 2027 года.

"Мы продолжаем сегодня временную защиту гражданам Украины, но мы также обсуждаем пути, дорожную карту, потому что украинцам, конечно, крайне необходимо возвращение их людей для восстановления страны, и это мы обсуждаем и обсуждали с вице-премьер-министром Алексеем Чернышевым", - сказал еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.

С марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище гражданам Украины на основе Директивы о временной защите.

По последним данным, в европейских странах находятся почти 4,3 млн украинцев.



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