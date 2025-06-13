  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЕС продлил временную защиту для украинцев. До какой даты?

В тренде

ЕС продлил временную защиту для украинцев. До какой даты?

Общие новости
Обновлено

Логичный шаг партнеров

ЕС продлил временную защиту для украинцев. До какой даты?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Совет министров Евросоюза по юстиции и внутренним делам продлил украинцам статус временной защиты до марта 2027 года.

"Мы продолжаем сегодня временную защиту гражданам Украины, но мы также обсуждаем пути, дорожную карту, потому что украинцам, конечно, крайне необходимо возвращение их людей для восстановления страны, и это мы обсуждаем и обсуждали с вице-премьер-министром Алексеем Чернышевым", - сказал еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер.

С марта 2022 года ЕС предоставил безопасность и убежище гражданам Украины на основе Директивы о временной защите.

По последним данным, в европейских странах находятся почти 4,3 млн украинцев.

Читайте такжеУкраина получила еще один млрд евро от ЕС за счет доходов с росактивов

По теме
yellow-arrow
Украина получила еще один млрд евро от ЕС за счет доходов с росактивов
yellow-arrow
Германия поставила точку в вопросе передачи Украине ракет Taurus
yellow-arrow
Россия запустила ночью 55 БПЛА и четыре ракеты. Как справилось ПВО?
Украина беженцы Евросоюз война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Укрінформ
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости