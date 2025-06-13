Израиль нанес удары по объектам в Иране, связанным с ядерной программой. ВИДЕО

В ночь на 13 июня военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по Ирану. В Тегеране слышны взрывы. Израиль объявил чрезвычайное положение и закрыл воздушное пространство.

Читайте также Германия поставила точку в вопросе передачи Украине ракет Taurus

Об этом сообщает DW.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли "превентивный удар" по территории Ирана, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Израиль также объявил режим чрезвычайного положения.

"После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетная атака и атака беспилотников на Государство Израиль и его гражданское население", - цитирует слова Каца издание The Times of Israel.

"Громкие взрывы слышны в разных местах столицы Тегерана", - сообщает государственное телевидение Ирана. Также сообщается, что система ПВО Ирана приведена в полную боевую готовность, а в главном иранском аэропорту имени Имама Хомейни приостановлены все полеты. Израиль также закрыл свое воздушное пространство.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что начала операцию против ядерной программы Ирана под кодовым названием "Львиный народ".

Как утверждает ЦАХАЛ, у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней создать 15 ядерных бомб, поэтому Израилю необходимо принять меры против этой "неизбежной угрозы", передает The Times of Israel.

"Звуки многочисленных взрывов" были слышны, в частности, вблизи иранского ядерного объекта в городе Натанз, сообщает Reuters.

"Мы нанесли удар в самое сердце иранской программы по обогащению ядерного топлива. Мы также нанесли удар в сердце иранской программы баллистических ракет", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "У Ирана все еще есть значительные возможности нанести нам вред. Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

Информационные агентства, в частности Reuters, передают, что ВВС Израиля атаковали не только ядерные и военные объекты в Иране, но и точечно - военное и научное руководство в Исламской Республике.

Сообщается о гибели в результате ударов начальника штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами и иранских ученых-ядерщиков Ферейдуна Аббаси-Давани и Мохаммада Мехди Техранчи. По информации иранских СМИ, тяжело ранен советник аятоллы Хаменеи Али Шамхани.