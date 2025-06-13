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Украина вернула тела 1200 погибших защитников. ФОТО.

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Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле

Украина вернула тела 1200 погибших защитников. ФОТО.

t.me/Koord_shtab

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

13 июня 2025 года по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1200 погибших защитников.

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Об этом сообщили в Координационном штабе.

По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим. Репатриация состоялась согласно договоренностям в Стамбуле.

Отмечается, что тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В Коордштабе добавили, что следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

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