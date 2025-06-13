Трамп - об ударах Израиля по Ирану: Это было отлично, будет еще больше

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал удары Израиля по объектам в Иране ночью 13 июня, назвав их "отличными".

Об этом он сказал в интервью ABC News.

Говоря о переговорах по ядерной сделке, Трамп отметил, что Штаты дали Ирану шанс, "но они им не воспользовались".

"Я считаю, что это было отлично... Они получили сильный удар, очень сильный. Они получили удар настолько сильный удар, насколько это вообще возможно. И это еще не все. Будет еще больше", - отметил он.

На вопрос, участвовали ли США в этих ударах, Трамп ответил: "Я не хочу комментировать это".

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.