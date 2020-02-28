Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер не упадет ниже 18-го места, топ-15 – в зоне видимости

"Бенфика" наступала "Шахтеру" на пятки в таблице Рейтинга клубов УЕФА, поэтому победа над "орлами" в 1/16-й финала – стратегический успех. При этом "горняки" догнали "Порту", который прекратил выступления в Лиге Европы, не набрав в двух матчах с "Байером" ни одного очка. В зоне видимости – "Лион", "Наполи" и "Рома" и место в топ-15. Благородная цель, ради которой нечем рисковать. Ведь ниже 18-го места "горняки" в этом сезоне уже не упадут.

"Байер" догнал "Динамо" и наверняка уйдет от него в отрыв. Снизу может постучаться "Базель", "Валенсия" также способна потеснить киевлян, но для этого испанцам надо брать очки во втором матче с "Аталантой". В топ-25 удержаться будет сложно, но ниже тридцатой позиции киевляне не упадут.

Клубы с рейтингом Ассоциации остались там, где и были на прошлой неделе. Еще возможно их продвижение за счет улучшения показателя в Таблице коэффициентов.