Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер близок к топ-15, Динамо может не удержаться в топ-25

Сразу оговоримся, что все расчеты делаются с условием, что сезон будет продолжен и закончится финалами Лиги чемпионов и Лиги Европы... "Шахтер" тогда сможет побороться за топ-15. В настоящее время "горняки" делят шестнадцатую строчку рейтинга сразу с двумя командами, которые играют в Лиге чемпионов. Если "Наполи" и "Лион" вылетят от "Барселоны" и "Ювентуса" (что вероятно), а "Шахтер" победит "Вольфсбург" и во втором поединке (кроме двух плановых очков, это даст "горнякам" еще один бонусный балл), то вплотную приблизится к "Роме". "Волки", впрочем, свой первый поединок 1/8-й финала Лиги Европы не сыграли.

"Динамо" будет крайне сложно удержаться в топ-25. Ведь киевляне не двигаются, а "Базель" уже подобрался вплотную и еще сыграет минимум три поединка (ответный матч 1/8-й финала и два четвертьфинала Лиги Европы). Благо, "Лейпциг" далеко и ниже 26-й позиции киевляне не опустятся.

Также "Шахтер может немного улучшить позиции клубов с рейтингом Ассоциации. Например, способствовать тому, что они обойдут" "безрейтинговые" клубы статических нынче Нидерландов и даже Бельгии.