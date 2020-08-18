Рейтинг клубов УЕФА. Исторический максимум Шахтера. Потеснить с рекордного места еще может Лион

"Шахтер" проиграл "Интеру", однако, как мы говорили в прошлый раз, даже после поражения получил одно очко в личный рейтинг и рейтинг Таблицы коэффициентов в качестве компенсации за отсутствие второго матча в противостоянии. Так вот, этот балл позволил "горнякам" подняться на двенадцатую строчку рейтинга.

Команда Каштру делит ее с "Боруссией" (Дортмунд) и "Тоттенхэмом", но формально находится выше благодаря лучшему улову в последнем сезоне. И если "Лион" не потеснит "горняков" с этой позиции, то будет зафиксировано личный рекорд "Шахтера", рекорд Украины и всего постсоветского пространства относительно месте в рейтинге клубов УЕФА с сезона 1998/99, когда и ведется рейтинг с привычной для нас схемой подсчета. Ранее рекордом было тринадцатое итоговое место на финише сезона 2012/13 – тринадцатое.

"Шахтер" финиширует двенадцатым при условии, что "Лион" не выиграет текущую Лигу чемпионов. Если "ткачи" пройдут в финал, но проиграют там, то будут иметь с "Шахтером" одинаковый рейтинг, но формально будут выше благодаря более высоким успехам в последнем сезоне. Если выиграют ЛЧ – то будут безальтернативно двенадцатыми, поддвинув "Шахтер", "Боруссию" и "Тоттенхэм" на ступень ниже. Если же в полуфинале французы проигрывают, новый рекорд "Шахтера" останется в истории.