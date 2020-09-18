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Рейтинг клубов УЕФА. Динамо начинает вне топ-30, первые ростки Колоса

Рейтинг клубов УЕФА
(1 голосов)

Почти незаметные движения

Рейтинг клубов УЕФА. Динамо начинает вне топ-30, первые ростки Колоса
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На этом этапе сезона заметные движения происходят в Таблице коэффициентов УЕФА, а вот в таблице Рейтинга клубов все остается относительно сталым. Единственное движение в топ-60 – это потеря "Интером" одной позиции. Собственно, в квалификации очки не начисляются согласно результатам по принципу Таблицы коэффициентов. Здесь важна стадия.

Например, "Колос", пройдя в третий раунд отбора, гарантировал себе два очка в личную копилку. Как и "Десна", которая на поле еще не выходила. Личный рейтинг этих клубов ниже, чем рейтинг Ассоциации, поэтому по сетке наши "маленькие" клубы идут именно с последним – 5.540. Это позволяет располагаться в конце второй сотни в общем списке Рейтинга клубов.

"Динамо" за выход в раунд плей-офф квалификации ЛЧ получило три очка. Сейчас киевляне располагаются за пределами топ-30 – на 31-й позиции. С этой точки, по сути, и начинается штурм вершин.

Все новости Таблицы коэффициентов и рейтинга клубов - в телеграмм-канале >>>

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий
1 Бавария Германия 22.00 29.00 20.00 36.00 4.00 111.000
2 Барселона Испания 23.00 25.00 30.00 24.00 4.00 106.000
3 Реал Испания 33.00 32.00 19.00 17.00 4.00 105.000
4 Ювентус Италия 33.00 23.00 21.00 22.00 4.00 103.000
Атлетико Испания 29.00 28.00 20.00 22.00 4.00 103.000
6 Манчестер Сити Англия 18.00 22.00 25.00 25.00 4.00 94.000
7 ПСЖ Франция 20.00 19.00 19.00 31.00 4.00 93.000
8 Манчестер Юнайтед Англия 26.00 20.00 19.00 22.00 4.00 91.000
9 Севилья Испания 19.00 21.00 13.00 26.00 4.00 83.000
10 Ливерпуль Англия 30.00 29.00 18.00 4.00 81.000
11 Арсенал Англия 19.00 21.00 26.00 10.00 3.00 79.000
12 Лион Франция 22.00 14.00 17.00 23.00 76.000
13 Тоттенхэм Англия 10.00 21.00 26.00 16.00 2.00 75.000
14 Боруссия (Дортмунд) Германия 22.00 10.00 18.00 18.00 4.00 72.000
15 Шахтер Украина 14.00 19.00 10.00 22.00 4.00 69.000
Челси Англия 18.00 30.00 17.00 4.00 69.000
Рома Италия 13.00 25.00 17.00 11.00 3.00 69.000
18 Порто Португалия 17.00 17.00 23.00 7.00 4.00 68.000
19 Аякс Нидерланды 22.00 1.50 27.00 13.00 4.00 67.500
20 Наполи Италия 17.00 10.00 18.00 19.00 3.00 67.000
21 Зальцбург Австрия 5.00 21.00 16.00 10.00 3.00 55.000
22 РБ Лейпциг Германия 17.00 5.00 27.00 4.00 53.000
23 Бенфика Португалия 17.00 4.00 17.00 10.00 3.00 51.000
24 Байер Германия 18.00 11.00 18.00 3.00 50.000
25 Зенит Россия 12.00 14.00 10.00 9.00 4.00 49.000
Бешикташ Турция 20.00 19.00 5.00 3.00 2.00 49.000
27 Базель Швейцария 6.00 19.00 2.50 19.00 2.00 48.500
28 Интер Италия 4.00 15.00 25.00 4.00 48.000
29 Спортинг Португалия 6.00 17.00 10.00 10.00 2.00 45.000
30 Копенгаген Дания 16.00 7.00 4.00 14.00 2.00 43.000
31 Динамо (Киев) Украина 8.00 12.00 11.00 6.00 3.00 40.000
ЦСКА (Москва) Россия 7.00 17.00 9.00 4.00 3.00 40.000
Валенсия Испания 23.00 17.00 40.000
34 Аталанта Италия 11.00 2.50 20.00 4.00 37.500
35 Олимпиакос Греция 10.00 5.00 8.00 10.00 3.00 36.000
Вильярреал Испания 9.00 8.00 16.00 3.00 36.000
Монако Франция 25.00 6.00 5.00 36.000
38 Шальке-04 Германия 18.00 17.00 35.000
39 Селтик Шотландия 7.00 8.00 6.00 10.00 2.00 33.000
Виктория Пльзень Чехия 5.00 13.00 11.00 2.00 2.00 33.000
Айнтрахт Германия 24.00 9.00 33.000
42 Лацио Италия 17.00 6.00 4.00 4.00 31.000
43 Славия Чехия 1.50 6.00 14.00 6.00 3.00 30.500
44 Динамо (Загреб) Хорватия 4.00 1.50 14.00 8.00 2.50 30.000
Генк Бельгия 16.00 9.00 5.00 30.000
46 Краснодар Россия 8.00 1.50 11.00 6.00 3.00 29.500
47 Брага Португалия 5.00 9.00 2.00 10.00 3.00 29.000
48 Брюгге Бельгия 4.00 1.50 11.00 8.00 4.00 28.500
49 Локомотив (Москва) Россия 12.00 6.00 6.00 4.00 28.000
50 Лудогорец Разград Болгария 8.00 7.00 4.00 6.00 2.50 27.500
Апоэль (Никосиа) Кипр 10.00 6.00 2.50 7.00 2.00 27.500
52 Гент Бельгия 10.00 1.00 2.50 10.00 3.00 26.500
Янг Бойз Швейцария 6.00 5.00 7.00 6.00 2.50 26.500
54 Марсель Франция 19.00 3.00 4.00 26.000
55 Лестер Англия 22.00 3.00 25.000
Црвена Звезда Сербия 1.50 8.00 7.00 6.00 2.50 25.000
Андерлехт Бельгия 16.00 6.00 3.00 25.000
58 Истанмбул ББ Турция 1.50 6.00 2.00 11.00 4.00 24.500
59 Астана Казахстан 4.00 8.00 6.00 3.00 1.50 22.500
60 Боруссия Менхегладбах Германия 12.00 6.00 4.00 22.000
61 Стандард Льеж Бельгия 6.00 7.00 6.00 2.00 21.000
ПСВ Нидерланды 6.00 1.00 6.00 6.00 2.00 21.000
Стяуа Румыния 5.00 9.00 2.50 2.50 2.00 21.000
Милан Италия 12.00 7.00 2.00 21.000
65 Карабах Азербайджан 5.00 6.00 3.00 4.00 2.50 20.500
66 Фейеноорд Нидерланды 5.00 6.00 2.00 4.00 3.00 20.000
67 Фенербахче Турция 10.00 1.50 8.00 19.500
68 Атлетик Испания 9.00 10.00 19.000
Сельта Испания 19.00 19.000
70 АЗ Нидерланды 6.00 1.50 8.00 3.00 18.500
АЕК Греция 1.00 9.00 4.00 2.50 2.00 18.500
Спартак Россия 1.00 11.00 4.00 2.50 18.500
73 Рейнджерс Шотландия 0.25 5.00 11.00 2.00 18.250
74 Ренн Франция 11.00 3.00 4.00 18.000
ПАОК Греция 8.00 1.50 3.00 2.50 3.00 18.000
Мальме Швеция 1.00 7.00 8.00 2.00 18.000
Партизан Сербия 0.50 7.00 2.50 6.00 2.00 18.000
78 БАТЭ (Борисов) Беларусь 1.50 4.00 8.00 2.50 1.50 17.500
79 Спарта Чехия 9.00 1.00 1.50 2.00 3.00 16.500
Галатасарай Турция 0.50 8.00 6.00 2.00 16.500
81 Реал Сосьедад Испания 9.00 3.00 12.000
Гранада Испания 2.00 2.000
Хетафе Испания 11.00 11.000
Эспаньол Испания 10.00 10.000
Бетис Испания 10.00 10.000
Испания
86 ЛАСК Австрия 2.00 12.00 2.00 16.000
Легия Польша 8.00 1.50 2.00 2.50 2.00 16.000
Вулверхэмптон Англия 16.00 16.000
89 Бернли Англия 2.50 2.500
Эвертон Англия 3.00 3.000
Саутгемптон Англия 6.00 6.000
Вест Хэм Англия 1.50 1.500
Англия
93 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 5.00 3.00 2.50 2.00 3.00 15.500
Хапоэль Беер-Шева Израиль 6.00 3.00 2.00 2.50 2.00 15.500
95 Рапид (Вена) Австрия 5.00 7.00 3.00 15.000
96 Клуж Румыния 2.50 10.00 2.00 14.500
Шериф Молдова 1.00 7.00 2.50 2.00 2.00 14.500
98 Заря Украина 2.00 4.00 2.50 2.50 3.00 14.000
Хоффенхайм Германия 4.00 7.00 3.00 14.000
Вольфсбург Германия 12.00 2.00 14.000
Ростов Россия 12.00 2.00 14.000
Марибор Словения 1.50 7.00 2.00 2.50 1.00 14.000
103 Русенборг Норвегия 1.50 4.00 3.00 3.00 2.00 13.500
Аполлон Кипр 1.00 3.00 5.00 2.50 2.00 13.500
105 Ницца Франция 4.00 6.00 3.00 13.000
Сент-Этьенн Франция 9.00 4.00 13.000
107 Риека Хорватия 1.00 5.00 2.00 2.50 2.00 12.500
108 Торино Италия 2.50 2.500
Фиорентина Италия 11.00 11.000
Сассуоло Италия 4.00 4.000
Италия
111 Герта Германия 1.00 4.00 5.000
Кельн Германия 4.00 4.000
Фрайбург Германия 1.00 1.000
Майнц Германия 7.00 7.000
Германия
115 Цюрих Швейцария 5.00 7.00 12.000
116 Ференцварош Венгрия 1.00 0.50 1.00 6.00 3.00 11.500
117 Видеотон Венгрия 1.00 1.50 5.00 1.50 2.00 11.000
118 Митьюлланд Дания 1.50 1.50 2.50 2.00 3.00 10.500
119 Лилль Франция 1.00 5.00 3.00 9.000
Реймс Франция 2.00 2.000
Страсбур Франция 2.50 2.500
Бордо Франция 1.00 5.00 6.000
Франция
123 Аустрия Австрия 4.00 4.00 2.00 10.000
Остерсунд Швеция 10.00 10.000
125 Дандолк Ирландия 3.00 1.00 1.50 2.00 2.00 9.500
126 Шкендия Македония 1.50 1.50 2.50 1.50 2.00 9.000
Лугано Швейцария 6.00 3.00 9.000
АЕК Кипр 1.50 1.50 4.00 2.00 9.000
129 Судува Литва 0.25 1.50 2.50 2.50 2.00 8.750
130 Рио Аве Португалия 1.00 1.50 2.00 4.500
Гимараэш Португалия 4.00 4.00 8.000
Маритимо Португалия 1.50 1.500
Арука Португалия 1.50 1.500
Португалия
134 Мельде Норвегия 2.50 2.50 3.00 8.000
Зриньски Босния 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 8.000
Хайдук Хорватия 1.50 1.50 2.00 1.00 2.00 8.000
Дюделанж Люксембург 1.00 1.00 3.00 3.00 8.000
Астра Румыния 7.00 1.00 8.000
Османлиспор Турция 8.00 8.000
140 Абердин Шотландия 1.00 1.00 1.50 2.00 2.00 7.500
Слован Словакия 0.50 0.50 2.00 3.00 1.50 7.500
Нью Сэйнтс Уэльс 1.00 1.00 2.00 2.00 1.50 7.500
Спартак (Трнава) Словакия 1.00 5.00 1.50 7.500
144 Динамо (Москва) Россия 1.50 1.500
Арсенал Тула Россия 1.50 1.500
Уфа Россия 2.50 2.500
Россия
147 Вольфсбергер Австрия 4.00 3.00 7.000
Яблонец Чехия 4.00 1.50 1.50 7.000
Брондбю Дания 1.50 1.00 2.50 2.00 7.000
Коньяспор Турция 2.00 5.00 7.000
151 Олимпия Словения 1.00 0.25 2.50 1.50 1.50 6.750
152 Динамо (Тбилиси) Грузия 1.50 1.00 2.00 2.00 6.500
Жальгирис Литва 1.00 1.00 2.00 1.00 1.50 6.500
Алашкерт Армения 1.00 1.00 2.00 1.50 1.00 6.500
155 Антверпен Бельгия 2.50 3.00 5.500
Шарлеруа Бельгия 2.00 2.000
Зульте-Варегем Бельгия 5.00 5.000
Остенде Бельгия 1.00 1.000
Бельгия
159 Виллем II Нидерланды 2.00 2.000
Утрехт Нидерланды 1.50 1.50 3.000
Витесс Нидерланды 4.00 2.00 6.000
Heracles Almelo Нидерланды 1.00 1.000
Нидерланды
163 ЦСКА (София) Болгария 2.00 2.00 2.00 6.000
Будучность Черногория 0.50 1.00 1.00 1.50 2.00 6.000
Кайрат Казахстан 0.50 0.50 2.00 1.50 1.50 6.000
Осиек Хорватия 1.50 1.50 1.50 1.50 6.000
Кукеси Албания 0.50 1.00 2.00 1.00 1.50 6.000
Университатя Крайова Румыния 1.00 2.00 2.00 1.00 6.000
Валетта Мальта 1.00 0.50 1.50 2.00 1.00 6.000
Динамо (Минск) Беларусь 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 6.000
АИК Швеция 1.00 1.00 1.50 2.50 6.000
172 TSV Hartberg Австрия 1.50 1.500
Штурм Австрия 1.00 2.00 1.50 4.500
Адмира Ваккер Австрия 1.00 1.50 2.500
Альтах Австрия 1.50 1.500
Австрия
176 ФК Сараево Босния 0.25 1.50 2.00 2.00 5.750
Флора Эстония 0.50 0.25 1.50 1.50 2.00 5.750
Вентспилс Латвия 0.50 0.25 1.50 2.00 1.50 5.750
Линкольн Gib 1.00 0.25 1.50 1.50 1.50 5.750
180 Сивасспор Турция 3.00 3.000
Аланьяспор Турция 2.00 2.000
Трабзонспор Турция 3.00 3.000
Ени Малатьяспор Турция 2.00 2.000
Ахисарспор Турция 3.00 3.000
Турция
185 Десна Украина 2.00 2.000
Колос Украина 2.00 2.000
ФК Александрия Украина 1.00 1.50 3.00 5.500
Мариуполь Украина 2.00 2.00 4.000
Ворскла Украина 1.00 3.00 4.000
Олимпик Украина 1.00 1.000
Украина
191 ProgrÃ¨s Niederkorn Люксембург 0.50 2.00 1.50 1.50 5.500
Гонвед Венгрия 1.00 1.50 1.50 1.50 5.500
Вадуц Лихтенштейн 0.50 0.50 1.50 2.00 1.00 5.500
Калью Эстония 1.00 0.50 1.00 2.00 1.00 5.500
Люцерн Швейцария 1.00 0.50 2.00 2.00 5.500
ХИК Финляндия 1.00 0.50 2.00 2.00 5.500
Виторул Румыния 1.00 1.50 1.50 1.50 5.500
Домжале Словения 1.00 1.50 1.50 1.50 5.500
Габала Азербайджан 2.00 1.00 1.00 1.50 5.500
200 Мазервел Шотландия 2.00 2.000
Килмарнок Шотландия 1.00 1.000
Хайберниан Шотландия 0.50 2.00 2.500
Сент-Джонстон Шотландия 0.25 0.250
Хартс Шотландия 0.50 0.500
Шотландия
205 Омония Кипр 0.50 3.00 3.500
Б-36 Фареры 0.50 0.25 1.50 1.00 2.00 5.250
Анортосис Кипр 1.00 2.00 3.000
Линфилд Сев.Ирландия 0.25 1.00 2.50 1.50 5.250
Тракай Литва 0.25 1.00 1.50 1.00 1.50 5.250
Фола Люксембург 0.25 1.00 1.50 1.00 1.50 5.250
Шахтер Солигорск Беларусь 0.50 0.25 1.50 2.00 1.00 5.250
АЕЛ Кипр 1.00 1.50 2.500
Кипр
213 SÃ¸nderjyskE Дания 1.50 2.00 3.500
Орхус Дания 1.50 1.500
Эсбъерг Дания 1.50 1.500
Нордшелланд Дания 2.00 2.000
Лингби Дания 1.00 1.000
Дания
218 Динамо Брест Беларусь 0.50 2.00 2.50 5.000
ДАК Дунайска Стреда Словакия 1.50 1.50 2.00 5.000
Лех (Познань) Польша 1.00 2.00 2.00 5.000
Слован Чехия 3.00 2.00 5.000
Рига Латвия 1.00 2.50 1.50 5.000
Нефтчи Азербайджан 0.50 1.00 2.00 1.50 5.000
Хафнарфьордур Исландия 1.00 1.50 1.50 1.00 5.000
225 Клаксвик Фареры 0.25 1.00 1.50 2.00 4.750
Шэмрок Роверс Ирландия 0.25 0.50 1.00 1.50 1.50 4.750
Connah's Quay Уэльс 0.50 0.25 1.00 1.50 1.50 4.750
Сутьеска Черногория 0.25 1.50 2.00 1.00 4.750
229 Войводина Сербия 1.50 0.25 2.00 3.750
TSC Backa Topola Сербия 1.50 1.500
Чукарички Сербия 0.50 1.50 2.000
Раднички Ниш Сербия 1.50 1.00 2.500
Спартак Суботица Сербия 2.00 2.000
Mladost Lucani Сербия 0.25 0.250
Сербия
235 Арарат-Армения Армения 2.50 2.00 4.500
Куопио Финляндия 1.00 1.50 2.00 4.500
ФК Санта-Колома Андорра 0.50 0.50 1.50 1.50 0.50 4.500
Пюник Армения 0.25 0.25 2.00 2.00 4.500
Корк Сити Ирландия 1.00 0.50 2.00 1.00 4.500
Тренчин Словакия 1.50 0.50 2.50 4.500
241 Санкт-Галлен Швейцария 1.50 2.00 3.500
Серветт Швейцария 1.50 1.500
Тюн Швейцария 2.00 2.000
Сьон Швейцария 1.00 1.000
Грассхопперс Швейцария 1.50 1.500
Швейцария
246 Арис Греция 2.00 1.50 3.500
OFI Heraklion Греция 1.50 1.500
Атромитос Греция 1.50 2.00 3.500
Астерас Греция 1.50 1.500
Панатинаикос Греция 2.00 1.50 3.500
Панионис Греция 1.00 1.000
ПАС Яннина Греция 1.00 1.000
Греция
253 Валюр Рейкьявик Исландия 0.25 0.50 2.00 1.50 4.250
Крусейдерс Сев.Ирландия 1.00 0.25 1.50 1.50 4.250
Партизани (Тирана) Албания 1.50 0.25 1.00 1.50 4.250
256 Локомотив (Загреб) Хорватия 1.50 2.00 3.500
Хорватия
257 Млада Чехия 1.00 1.00 2.00 4.000
Сигма Чехия 2.50 2.500
FC Zlin Чехия 2.00 2.000
Чехия
260 Маккаби (Хайфа) Израиль 0.50 1.50 2.00 4.000
Бейтар (Иерусалим) Израиль 1.50 0.50 1.00 1.00 4.000
Бней-Йегуда Израиль 1.00 2.50 3.500
Хапоэль (Хайфа) Израиль 2.00 2.000
Израиль
264 Пяст Польша 0.50 1.50 2.00 4.000
Лячи Албания 1.50 1.00 1.50 4.000
Европа Gib 0.50 0.50 0.50 1.00 1.50 4.000
ФК Лиепая Латвия 1.00 0.50 1.00 1.50 4.000
Сарпсборг Норвегия 4.00 4.000
Вардар Македония 1.00 2.00 1.00 4.000
Скендербеу Албания 4.00 4.000
271 DjurgÃ¥rdens IF Швеция 1.50 2.00 3.500
Гетеборг Швеция 1.50 1.50 3.000
Хаммарбю Швеция 1.50 1.500
Норрчеппинг Швеция 1.00 0.50 2.00 3.500
Хакен Швеция 0.50 1.50 1.50 3.500
Швеция
276 Хайбернианс Мальта 0.25 1.00 1.00 1.50 3.750
Левадия Эстония 0.50 0.25 1.00 1.00 1.00 3.750
Торпедо Кутаиси Грузия 0.25 2.50 1.00 3.750
279 Локомотив Пловдив Болгария 2.00 1.50 3.500
Славия (София) Болгария 0.25 1.50 1.00 2.750
Левски Болгария 0.50 0.50 1.00 1.50 3.500
Ботев Болгария 1.00 1.000
Дунав Болгария 0.25 0.250
Берое Стара-Загора Болгария 0.50 0.500
Болгария
285 Дрита Kos 1.50 2.00 3.500
Рейкьявик Исландия 0.50 0.50 1.00 1.50 3.500
Чихура Грузия 0.25 0.25 1.50 1.50 3.500
Титоград Черногория 1.00 0.50 1.00 1.00 3.500
289 BodÃ¸/Glimt Норвегия 2.00 2.000
Викинг Норвегия 1.50 1.500
Хеугесунн Норвегия 0.50 2.00 2.500
Бранн Норвегия 0.50 1.00 1.500
LillestrÃ¸m SK Норвегия 1.50 1.500
Одд Норвегия 0.50 1.00 1.500
Стрёмсгодсет Норвегия 0.50 0.500
Стабек Норвегия 0.25 0.250
Норвегия
297 Ботошани Румыния 1.50 1.500
Динамо (Бухарест) Румыния 1.00 1.000
Пандурий Румыния 1.00 1.000
КСМС Яссы Румыния 0.50 0.500
Румыния
301 Кешля Азербайджан 0.50 1.00 1.00 2.500
Сумгаит Азербайджан 1.00 1.000
Фиорита Сан-Марино 0.25 0.50 1.50 0.50 0.50 3.250
Стьярнан Исландия 0.25 1.50 1.50 3.250
Сабаил Азербайджан 1.00 1.000
Спартакс (Юрмала) Латвия 0.25 1.00 2.00 3.250
Зира Азербайджан 0.50 0.500
Kapaz Ganja Азербайджан 0.50 0.500
Азербайджан
309 Kaysar Kyzylorda Казахстан 1.50 1.500
Ордабасы Казахстан 0.25 0.25 1.50 1.00 3.000
Тобол Казахстан 1.50 1.00 2.500
Иртыш Казахстан 0.50 1.00 1.500
ФК Актобе Казахстан 0.25 0.250
Казахстан
314 Витебск Беларусь 1.00 1.000
Торпедо (Жодино) Беларусь 1.00 1.000
Беларусь
316 Мура Словения 1.00 2.00 3.000
Тре Фиори Сан-Марино 1.00 0.50 1.50 3.000
Сабуртало Грузия 2.00 1.00 3.000
Шкупи Македония 1.00 1.00 1.00 3.000
Petrocub HÃ®ncesti Молдова 1.00 1.00 1.00 3.000
Ружемборок Словакия 1.00 1.00 1.00 3.000
Рунавик Фареры 0.25 0.25 1.00 0.50 1.00 3.000
Железничар Босния 0.50 1.50 1.00 3.000
Бальцан Мальта 0.25 0.25 1.50 1.00 3.000
325 Целе Словения 2.00 2.000
Рудар Словения 1.50 1.500
Нова Горица Словения 0.25 0.50 0.750
Словения
328 Тирана Албания 0.25 2.50 2.750
Теута Албания 0.25 1.00 1.50 2.750
Колрейн Сев.Ирландия 0.25 1.00 1.50 2.750
Тре Пенне Сан-Марино 0.50 0.25 1.50 0.50 2.750
Широки Бриег Босния 0.25 0.50 1.00 1.00 2.750
Викингур Фареры 0.25 1.00 1.50 2.750
334 PuskÃ¡s AkadÃ©mia Венгрия 1.00 1.000
Дебрецен Венгрия 0.50 1.50 2.000
Уйпешт Венгрия 1.50 1.500
Вашаш Венгрия 0.25 0.250
МТК Венгрия 0.50 0.500
Венгрия
339 Жилина Словакия 1.00 1.00 2.000
Спартак (Миява) Словакия 0.25 0.250
Словакия
341 Краковия Польша 0.25 1.00 1.00 2.250
Легия Гданск Польша 1.50 1.500
Ягеллония Польша 0.50 2.00 2.500
GÃ³rnik Zabrze Польша 1.50 1.500
Арка Польша 1.00 1.000
Заглембе Польша 1.00 1.000
Польша
347 Бала Таун Уэльс 0.25 0.25 0.50 1.50 2.500
Энгордани Андорра 1.00 1.00 0.50 2.500
Гзира Мальта 1.00 1.50 2.500
Клифтонвилль Сев.Ирландия 0.50 1.00 1.00 2.500
351 Флориана Мальта 0.25 2.00 2.250
Зета Черногория 0.25 1.00 1.00 2.250
Брейдаблик Исландия 0.25 1.00 1.00 2.250
Дерри Сити Ирландия 0.25 1.00 1.00 2.250
Торсхавн Фареры 0.25 1.50 0.50 2.250
St Joseph's FC Gib 0.25 0.50 1.00 0.50 2.250
Приштина Kos 0.25 1.00 0.50 0.50 2.250
Милсами Молдова 0.25 1.00 1.00 2.250
Бананц Армения 0.25 1.00 1.00 2.250
Самтредия Грузия 0.25 1.00 1.00 2.250
361 Локомотив Тбилиси Грузия 2.00 2.000
Жальгирис Литва 1.00 1.00 2.000
Рига Латвия 1.00 1.00 2.000
Интер (Турку) Финляндия 1.00 1.00 2.000
Ilves Tampere Финляндия 1.00 1.00 2.000
Транс Эстония 1.00 1.00 2.000
Лихтенштейн
367 Силекс Македония 0.25 1.50 1.750
Ширак Армения 0.50 0.25 1.00 1.750
Женесс д`Эш Люксембург 0.25 1.50 1.750
Работнички Македония 0.25 0.50 1.00 1.750
Заря Балти Молдова 0.25 0.50 1.00 1.750
372 Стумбрас Литва 1.00 1.000
Атлантас Литва 0.25 0.25 0.500
Литва
374 Дифферданж Люксембург 0.25 0.25 1.00 1.500
Union Titus PÃ©tange Люксембург 1.00 1.000
Racing Union Luxembourg Люксембург 1.00 1.000
Люксембург
377 Ренова Македония 1.50 1.500
Борац Баня-Лука Босния 1.50 1.500
SfÃ¢ntul Gheorghe Молдова 1.50 1.500
Inter Club d'Escaldes Андорра 1.50 1.500
Фероникели Kos 1.50 1.500
Сент-Патрикс Ирландия 0.50 1.00 1.500
RoPS Rovaniemi Финляндия 0.50 1.00 1.500
Академия Пандев Македония 1.00 1.000
Македония Гёрче Петров Македония 1.00 1.000
Биркиркара Мальта 1.00 0.50 1.500
Pelister Bitola Македония 0.25 0.250
Северная Македония
388 Богемианс Ирландия 1.00 1.000
Радник Биелина Босния 0.25 1.00 1.250
Слобода Тузла Босния 0.25 0.250
Босния-Герцеговина
Ирландия
391 LuftÃ«tari GjirokastÃ«r Албания 1.00 1.000
Албания
392 Гленторан Сев.Ирландия 1.00 1.000
Баллимена Юнайтед Сев.Ирландия 0.25 1.00 1.250
Гленавон Сев.Ирландия 0.25 1.00 1.250
Северная Ирландия
395 FC Noah Армения 1.00 1.000
Valmieras FK Латвия 1.00 1.000
Гандзасар Армения 0.25 1.00 1.250
Елгава Латвия 1.00 0.25 1.250
Армения
Латвия
399 Динамо (Батуми) Грузия 0.25 1.00 1.250
Динамо-Авто Тирасполь Молдова 1.00 1.000
Сперанта Молдова 1.00 1.000
Дачия Молдова 0.25 0.25 0.500
Зимбру Молдова 0.50 0.500
Дила Грузия 0.25 0.250
Грузия
Молдова
405 Хонка Финляндия 1.00 1.000
Лахти Финляндия 1.00 1.000
Мариехамн Финляндия 0.25 1.00 1.250
VPS Финляндия 0.50 0.500
СИК Сейняйоки Финляндия 1.00 0.25 1.250
Финляндия
410 Сан-Хулия Андорра 0.25 0.50 0.50 1.250
Рудар Плевля Черногория 0.25 1.00 1.250
412 Sirens FC Мальта 1.00 1.000
Мальта
413 SC Gjilani Kos 1.00 1.000
TrepÃ§a'89 Kos 0.50 0.500
Косово
Гибралтар
Фарерские острова
415 Искра Даниловград Черногория 1.00 1.000
Викингур Исландия 1.00 1.000
Paide Linnameeskond Эстония 1.00 1.000
Барри Таун Уэльс 0.50 0.50 1.000
Кардифф МЮ Уэльс 0.50 0.500
ИБВ Исландия 1.00 1.000
Фольгоре Сан-Марино 0.25 0.25 0.50 1.000
Сефн Друидс Уэльс 0.50 0.500
Бангор Сити Уэльс 0.25 0.250
Llandudno FC Уэльс 0.25 0.250
Уэльс
425 Бокель Котор Черногория 0.25 0.250
Черногория
Исландия
426 Таллинн Эстония 0.25 0.50 0.750
Эстония
427 СО Санта-Колома Андорра 0.25 0.25 0.500
Луситанс Андорра 0.25 0.250
Андорра
Сан-Марино
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В статье: Рейтинг клубов УЕФА Динамо (Киев) коэффициенты Колос (Ковалевка)
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