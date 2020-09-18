Рейтинг клубов УЕФА. Динамо начинает вне топ-30, первые ростки Колоса

На этом этапе сезона заметные движения происходят в Таблице коэффициентов УЕФА, а вот в таблице Рейтинга клубов все остается относительно сталым. Единственное движение в топ-60 – это потеря "Интером" одной позиции. Собственно, в квалификации очки не начисляются согласно результатам по принципу Таблицы коэффициентов. Здесь важна стадия.

Например, "Колос", пройдя в третий раунд отбора, гарантировал себе два очка в личную копилку. Как и "Десна", которая на поле еще не выходила. Личный рейтинг этих клубов ниже, чем рейтинг Ассоциации, поэтому по сетке наши "маленькие" клубы идут именно с последним – 5.540. Это позволяет располагаться в конце второй сотни в общем списке Рейтинга клубов.

"Динамо" за выход в раунд плей-офф квалификации ЛЧ получило три очка. Сейчас киевляне располагаются за пределами топ-30 – на 31-й позиции. С этой точки, по сути, и начинается штурм вершин.

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