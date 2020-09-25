Рейтинг клубов УЕФА. Колос и Десна – в компанию к украинским минималистам

Анализировать здесь особо нечего. "Динамо" осталось там, где и было – на 31-й позиции. Изменения произойдут, если киевляне пройдут в групповой раунд Лиги чемпионов. Отметим провал "Бешикташа" – турки остановились, а сейчас опережают "Динамо" на девять баллов. Целью надо поставить опережение "орлов" на протяжении сезона.

Можно обратить внимание и на укрепление позиций "Базелем" – швейцарцы в топ-25, но не на "чистом" месте.

Что касается остальных представителей Украины, то "Колос" и "Десна" завершили сезон в третьем раунде квалификации и получили за это два балла к личному клубному рейтингу. Но это меньше, чем рейтинг Ассоциации, так что следующую кампанию эти команды начнут (когда бы она у них не была) с рейтингом страны (5.620, 190-е место). "Колос" и "Десна" пополнили когорту украинских "минималистов" рейтинга – "Александрия", "Ворскла", "Олимпик", "Мариуполь" также в ней (за последнюю пятилетку).