Рейтинг клубов УЕФА. Перед групповым этапом. Шахтер – 15-й, Динамо в шаге от топ-30, а Заря – в сотне

Почему важен рейтинг, и почему важно бороться в каждом сезоне за очки, продемонстрировала ситуация с "Зарей". Луганчане имеют одинаковые общие показатели с ЧФР "Клуж", но румыны больше очков набрали в последнем сезоне. Благодаря этому – выше. Благодаря этому они в третьей корзине ЛЕ и могут получить в соперники "Дандолк", "Лех", "Омонию" или софийский ЦСКА. А "Зари" взамен может прилететь "Милан" или "Хоффенхайм" из третьей корзины.

Луганчане в топ-100 начнут групповой этап – на 99-й позиции. В перспективе в этом сезоне можно бороться за то, чтобы занять место между 80-й и 90-й строчками.

"Шахтер" занимает высокое пятнадцатое место, но до "стоячего" "Лиона", который расположился двумя позициями выше, далеко. Тем более, соперники в группе непростые – тут важно не потерять того, что есть сейчас. "Динамо" – 31-е, с перспективой вхождения в топ-30. Но для этого надо добывать очки в группе Лиги чемпионов.