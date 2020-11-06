Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер не удержался в топ-15, Динамо без изменений

Бесспорно, не набрав ни одного очка в Таблицу коэффициентов, украинские клубы не могли надеяться на прогресс в таблице рейтинга клубов. При поражениях "Шахтера", "Динамо" и "Зари" можно было надеяться лишь на то, чтобы не опуститься ниже.

"Динамо" это удалось – по-прежнему, 31-я позиция. "Заря" также остается там, где и была – на грани между первой и второй сотнями. "Шахтер" немного потерял: "горняки" выпали из топ-15, деля теперь 16-17-е места с "Порту".