Рейтинг клубов УЕФА. Заря укрепляется в топ-100, Динамо без прогресса, Шахтер отыграл одну позицию

В прошлом материале о рейтинге клубов УЕФА мы писали, что "Заре" нужна еще одна победа, чтобы отыграть "подачку" УЕФА за участие в групповом этапе. Только тогда возможен прогресс. Действительно, одержав вторую победу подряд, команда Виктора Скрипника набрала четыре очка и продвинулась в таблице. Теперь луганчане 98-е с претензиями пойти зимовать в топ-95 (для этого нужно победить "Брагу" в последнем туре группового этапа).

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"Шахтер" благодаря победе над "Реалом" улучшил свое положение на одну позицию по сравнению с прошлой неделей. Теперь "горняки" восемнадцатые. Давно нет прогресса у "Динамо". Киевлян догнал "Вильярреал", а на следующей неделе может догнать или даже опередить "Лацио". Важно закончить эту Лигу чемпионов положительным результатом и попробовать добывать очки уже весной.