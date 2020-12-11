Рейтинг клубов УЕФА. Динамо не входит в топ-30, а Шахтер - вне топ-15. Заря держится в сотне

На неделе "Динамо" пополнило свой клубный рейтинг двумя очками, "Шахтер" – одним. "Заря" не набрала ничего. Таким образом, по итогам целого группового этапа киевляне к своему личного рейтингк добавили семь баллов, дончане – десять. Но по вкладу в Таблицу коэффициентов впереди в этом сезоне "Динамо" - 10,5 против 10 у "Шахтера". Однако "Динамо" сыграло больше матчей.

В общем рейтинге клубов "Шахтер" будет зимовать на 17/18 позиции, делясь одеялом с "Ромой". Прогресс на одну позицию по сравнению с прошлой неделей, когда "горняки" были восемнадцатыми.

"Динамо" на прошлой неделе было 32/33, а стало 31/32 (на одном уровне с "Лацио"). Надо сказать, что на протяжении всего группового этапа ЛЧ киевляне находились примерно на одном уровне (около 30-й позиции) – с минимальными колебаниями. Для существенного прогресса нужно уверенное выступление в плей-офф ЛЕ.

"Заря" пополнила свой личный рейтинг четырьмя очками (столько же добавила в украинскую долю Таблицы коэффициентов). Это помогло подняться на 98-е место, но весной возможен регресс. Ведь четыре клуба, которые находятся позади, еще продолжают борьбу в еврокубках. Кроме того, возможно движение вверх неактивных клубов благодаря увеличению доли ассоциации.