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Рейтинг клубов УЕФА. Динамо не входит в топ-30, а Шахтер - вне топ-15. Заря держится в сотне

Рейтинг клубов УЕФА
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В ТК наибольший вклад в первой части сезона сделало Динамо

Рейтинг клубов УЕФА. Динамо не входит в топ-30, а Шахтер - вне топ-15. Заря держится в сотне
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На неделе "Динамо" пополнило свой клубный рейтинг двумя очками, "Шахтер" – одним. "Заря" не набрала ничего. Таким образом, по итогам целого группового этапа киевляне к своему личного рейтингк добавили семь баллов, дончане – десять. Но по вкладу в Таблицу коэффициентов впереди в этом сезоне "Динамо" - 10,5 против 10 у "Шахтера". Однако "Динамо" сыграло больше матчей.

В общем рейтинге клубов "Шахтер" будет зимовать на 17/18 позиции, делясь одеялом с "Ромой". Прогресс на одну позицию по сравнению с прошлой неделей, когда "горняки" были восемнадцатыми.

"Динамо" на прошлой неделе было 32/33, а стало 31/32 (на одном уровне с "Лацио"). Надо сказать, что на протяжении всего группового этапа ЛЧ киевляне находились примерно на одном уровне (около 30-й позиции) – с минимальными колебаниями. Для существенного прогресса нужно уверенное выступление в плей-офф ЛЕ.

"Заря" пополнила свой личный рейтинг четырьмя очками (столько же добавила в украинскую долю Таблицы коэффициентов). Это помогло подняться на 98-е место, но весной возможен регресс. Ведь четыре клуба, которые находятся позади, еще продолжают борьбу в еврокубках. Кроме того, возможно движение вверх неактивных клубов благодаря увеличению доли ассоциации.

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий
1 Бавария Германия 22.00 29.00 20.00 36.00 20.00 127.000
2 Барселона Испания 23.00 25.00 30.00 24.00 19.00 121.000
3 Ювентус Италия 33.00 23.00 21.00 22.00 19.00 118.000
4 Реал Испания 33.00 32.00 19.00 17.00 16.00 117.000
5 Атлетико Испания 29.00 28.00 20.00 22.00 16.00 115.000
6 Манчестер Сити Англия 18.00 22.00 25.00 25.00 20.00 110.000
7 ПСЖ Франция 20.00 19.00 19.00 31.00 17.00 106.000
8 Севилья Испания 19.00 21.00 13.00 26.00 18.00 97.000
Манчестер Юнайтед Англия 26.00 20.00 19.00 22.00 10.00 97.000
10 Ливерпуль Англия 30.00 29.00 18.00 18.00 95.000
11 Арсенал Англия 19.00 21.00 26.00 10.00 12.00 88.000
12 Боруссия (Дортмунд) Германия 22.00 10.00 18.00 18.00 18.00 86.000
13 Челси Англия 18.00 30.00 17.00 19.00 84.000
14 Порто Португалия 17.00 17.00 23.00 7.00 18.00 82.000
Тоттенхэм Англия 10.00 21.00 26.00 16.00 9.00 82.000
16 Лион Франция 22.00 14.00 17.00 23.00 76.000
17 Шахтер Украина 14.00 19.00 10.00 22.00 10.00 75.000
Рома Италия 13.00 25.00 17.00 11.00 9.00 75.000
19 Аякс Нидерланды 22.00 1.50 27.00 13.00 9.00 72.500
20 Наполи Италия 17.00 10.00 18.00 19.00 8.00 72.000
21 РБ Лейпциг Германия 17.00 5.00 27.00 17.00 66.000
22 Зальцбург Австрия 5.00 21.00 16.00 10.00 7.00 59.000
23 Байер Германия 18.00 11.00 18.00 10.00 57.000
Бенфика Португалия 17.00 4.00 17.00 10.00 9.00 57.000
25 Интер Италия 4.00 15.00 25.00 9.00 53.000
26 Аталанта Италия 11.00 2.50 20.00 17.00 50.500
27 Зенит Россия 12.00 14.00 10.00 9.00 5.00 50.000
28 Базель Швейцария 6.00 19.00 2.50 19.00 2.50 49.000
Бешикташ Турция 20.00 19.00 5.00 3.00 2.00 49.000
30 Спортинг Португалия 6.00 17.00 10.00 10.00 2.50 45.500
31 Лацио Италия 17.00 6.00 4.00 17.00 44.000
Динамо (Киев) Украина 8.00 12.00 11.00 6.00 7.00 44.000
33 Копенгаген Дания 16.00 7.00 4.00 14.00 2.50 43.500
34 Вильярреал Испания 9.00 8.00 16.00 9.00 42.000
35 ЦСКА (Москва) Россия 7.00 17.00 9.00 4.00 3.00 40.000
Валенсия Испания 23.00 17.00 40.000
37 Олимпиакос Греция 10.00 5.00 8.00 10.00 6.00 39.000
38 Динамо (Загреб) Хорватия 4.00 1.50 14.00 8.00 10.00 37.500
39 Монако Франция 25.00 6.00 5.00 36.000
40 Славия Чехия 1.50 6.00 14.00 6.00 8.00 35.500
41 Брага Португалия 5.00 9.00 2.00 10.00 9.00 35.000
Шальке-04 Германия 18.00 17.00 35.000
43 Брюгге Бельгия 4.00 1.50 11.00 8.00 10.00 34.500
Краснодар Россия 8.00 1.50 11.00 6.00 8.00 34.500
45 Селтик Шотландия 7.00 8.00 6.00 10.00 3.00 34.000
46 Виктория Пльзень Чехия 5.00 13.00 11.00 2.00 2.50 33.500
47 Боруссия Менхегладбах Германия 12.00 6.00 15.00 33.000
Айнтрахт Германия 24.00 9.00 33.000
49 Лестер Англия 22.00 9.00 31.000
Янг Бойз Швейцария 6.00 5.00 7.00 6.00 7.00 31.000
Локомотив (Москва) Россия 12.00 6.00 6.00 7.00 31.000
52 Црвена Звезда Сербия 1.50 8.00 7.00 6.00 8.00 30.500
53 Генк Бельгия 16.00 9.00 5.00 30.000
54 Милан Италия 12.00 7.00 9.00 28.000
Марсель Франция 19.00 3.00 6.00 28.000
Лудогорец Разград Болгария 8.00 7.00 4.00 6.00 3.00 28.000
Апоэль (Никосиа) Кипр 10.00 6.00 2.50 7.00 2.50 28.000
58 ПСВ Нидерланды 6.00 1.00 6.00 6.00 8.00 27.000
59 Истанмбул ББ Турция 1.50 6.00 2.00 11.00 6.00 26.500
Гент Бельгия 10.00 1.00 2.50 10.00 3.00 26.500
61 Рейнджерс Шотландия 0.25 5.00 11.00 10.00 26.250
62 Андерлехт Бельгия 16.00 6.00 3.00 25.000
63 Астана Казахстан 4.00 8.00 6.00 3.00 1.50 22.500
64 Хоффенхайм Германия 4.00 7.00 11.00 22.000
Стандард Льеж Бельгия 6.00 7.00 6.00 3.00 22.000
66 АЗ Нидерланды 6.00 1.50 8.00 6.00 21.500
67 ЛАСК Австрия 2.00 12.00 7.00 21.000
Фейеноорд Нидерланды 5.00 6.00 2.00 4.00 4.00 21.000
Карабах Азербайджан 5.00 6.00 3.00 4.00 3.00 21.000
Стяуа Румыния 5.00 9.00 2.50 2.50 2.00 21.000
71 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 5.00 3.00 2.50 2.00 8.00 20.500
72 ПАОК Греция 8.00 1.50 3.00 2.50 5.00 20.000
73 АЕК Греция 1.00 9.00 4.00 2.50 3.00 19.500
Фенербахче Турция 10.00 1.50 8.00 19.500
75 Ренн Франция 11.00 3.00 5.00 19.000
Атлетик Испания 9.00 10.00 19.000
Сельта Испания 19.00 19.000
78 Мальме Швеция 1.00 7.00 8.00 2.50 18.500
Спартак Россия 1.00 11.00 4.00 2.50 18.500
80 Гранада Испания 8.00 8.000
Реал Сосьедад Испания 9.00 7.00 16.000
Хетафе Испания 11.00 11.000
Эспаньол Испания 10.00 10.000
Бетис Испания 10.00 10.000
Испания
85 Вулверхэмптон Англия 16.00 16.000
Бернли Англия 2.50 2.500
Эвертон Англия 3.00 3.000
Саутгемптон Англия 6.00 6.000
Вест Хэм Англия 1.50 1.500
Англия
90 Партизан Сербия 0.50 7.00 2.50 6.00 2.00 18.000
91 Хапоэль Беер-Шева Израиль 6.00 3.00 2.00 2.50 4.00 17.500
Спарта Чехия 9.00 1.00 1.50 2.00 4.00 17.500
БАТЭ (Борисов) Беларусь 1.50 4.00 8.00 2.50 1.50 17.500
94 Рапид (Вена) Австрия 5.00 7.00 5.00 17.000
Галатасарай Турция 0.50 8.00 6.00 2.50 17.000
96 Клуж Румыния 2.50 10.00 4.00 16.500
Легия Польша 8.00 1.50 2.00 2.50 2.50 16.500
98 Заря Украина 2.00 4.00 2.50 2.50 4.00 15.000
99 Вольфсбург Германия 12.00 2.50 14.500
Шериф Молдова 1.00 7.00 2.50 2.00 2.00 14.500
101 Торино Италия 2.50 2.500
Фиорентина Италия 11.00 11.000
Сассуоло Италия 4.00 4.000
Италия
104 Герта Германия 1.00 4.00 5.000
Кельн Германия 4.00 4.000
Фрайбург Германия 1.00 1.000
Майнц Германия 7.00 7.000
Германия
108 Лилль Франция 1.00 5.00 8.00 14.000
Русенборг Норвегия 1.50 4.00 3.00 3.00 2.50 14.000
Ростов Россия 12.00 2.00 14.000
Марибор Словения 1.50 7.00 2.00 2.50 1.00 14.000
112 Митьюлланд Дания 1.50 1.50 2.50 2.00 6.00 13.500
Ференцварош Венгрия 1.00 0.50 1.00 6.00 5.00 13.500
Риека Хорватия 1.00 5.00 2.00 2.50 3.00 13.500
Аполлон Кипр 1.00 3.00 5.00 2.50 2.00 13.500
116 Ницца Франция 4.00 6.00 3.00 13.000
Сент-Этьенн Франция 9.00 4.00 13.000
118 Мельде Норвегия 2.50 2.50 7.00 12.000
Цюрих Швейцария 5.00 7.00 12.000
120 Видеотон Венгрия 1.00 1.50 5.00 1.50 2.50 11.500
121 Вольфсбергер Австрия 4.00 7.00 11.000
122 Реймс Франция 2.00 2.000
Страсбур Франция 2.50 2.500
Бордо Франция 1.00 5.00 6.000
Франция
125 Антверпен Бельгия 2.50 8.00 10.500
Дандолк Ирландия 3.00 1.00 1.50 2.00 3.00 10.500
127 Аустрия Австрия 4.00 4.00 2.00 10.000
Остерсунд Швеция 10.00 10.000
129 Рио Аве Португалия 1.00 1.50 2.50 5.000
Гимараэш Португалия 4.00 4.00 8.000
Маритимо Португалия 1.50 1.500
Арука Португалия 1.50 1.500
Португалия
133 Шкендия Македония 1.50 1.50 2.50 1.50 2.00 9.000
Лугано Швейцария 6.00 3.00 9.000
АЕК Кипр 1.50 1.50 4.00 2.00 9.000
136 Судува Литва 0.25 1.50 2.50 2.50 2.00 8.750
137 Слован Чехия 3.00 5.00 8.000
ЦСКА (София) Болгария 2.00 2.00 4.00 8.000
Зриньски Босния 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 8.000
Хайдук Хорватия 1.50 1.50 2.00 1.00 2.00 8.000
Дюделанж Люксембург 1.00 1.00 3.00 3.00 8.000
Астра Румыния 7.00 1.00 8.000
Османлиспор Турция 8.00 8.000
144 Динамо (Москва) Россия 1.50 1.500
Арсенал Тула Россия 1.50 1.500
Уфа Россия 2.50 2.500
Россия
147 Абердин Шотландия 1.00 1.00 1.50 2.00 2.00 7.500
Слован Словакия 0.50 0.50 2.00 3.00 1.50 7.500
Нью Сэйнтс Уэльс 1.00 1.00 2.00 2.00 1.50 7.500
Спартак (Трнава) Словакия 1.00 5.00 1.50 7.500
151 Виллем II Нидерланды 2.00 2.000
Утрехт Нидерланды 1.50 1.50 3.000
Витесс Нидерланды 4.00 2.00 6.000
Heracles Almelo Нидерланды 1.00 1.000
Нидерланды
155 Шарлеруа Бельгия 2.50 2.500
Зульте-Варегем Бельгия 5.00 5.000
Остенде Бельгия 1.00 1.000
Бельгия
158 TSV Hartberg Австрия 1.50 1.500
Штурм Австрия 1.00 2.00 1.50 4.500
Адмира Ваккер Австрия 1.00 1.50 2.500
Альтах Австрия 1.50 1.500
Австрия
162 Яблонец Чехия 4.00 1.50 1.50 7.000
Брондбю Дания 1.50 1.00 2.50 2.00 7.000
Коньяспор Турция 2.00 5.00 7.000
165 Олимпия Словения 1.00 0.25 2.50 1.50 1.50 6.750
166 Динамо (Тбилиси) Грузия 1.50 1.00 2.00 2.00 6.500
Жальгирис Литва 1.00 1.00 2.00 1.00 1.50 6.500
Алашкерт Армения 1.00 1.00 2.00 1.50 1.00 6.500
169 Мазервел Шотландия 2.00 2.000
Килмарнок Шотландия 1.00 1.000
Хайберниан Шотландия 0.50 2.00 2.500
Сент-Джонстон Шотландия 0.25 0.250
Хартс Шотландия 0.50 0.500
Шотландия
174 Десна Украина 2.00 2.000
Колос Украина 2.00 2.000
ФК Александрия Украина 1.00 1.50 3.00 5.500
Мариуполь Украина 2.00 2.00 4.000
Ворскла Украина 1.00 3.00 4.000
Олимпик Украина 1.00 1.000
Украина
180 ФК Сараево Босния 0.25 1.50 2.00 2.50 6.250
Флора Эстония 0.50 0.25 1.50 1.50 2.50 6.250
182 Сивасспор Турция 4.00 4.000
Аланьяспор Турция 2.00 2.000
Трабзонспор Турция 3.00 3.000
Ени Малатьяспор Турция 2.00 2.000
Ахисарспор Турция 3.00 3.000
Турция
187 Лех (Познань) Польша 1.00 2.00 3.00 6.000
Будучность Черногория 0.50 1.00 1.00 1.50 2.00 6.000
Кайрат Казахстан 0.50 0.50 2.00 1.50 1.50 6.000
Осиек Хорватия 1.50 1.50 1.50 1.50 6.000
Кукеси Албания 0.50 1.00 2.00 1.00 1.50 6.000
Университатя Крайова Румыния 1.00 2.00 2.00 1.00 6.000
Валетта Мальта 1.00 0.50 1.50 2.00 1.00 6.000
Динамо (Минск) Беларусь 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 6.000
АИК Швеция 1.00 1.00 1.50 2.50 6.000
196 Вентспилс Латвия 0.50 0.25 1.50 2.00 1.50 5.750
Линкольн Gib 1.00 0.25 1.50 1.50 1.50 5.750
198 SÃ¸nderjyskE Дания 1.50 2.00 3.500
Орхус Дания 1.50 1.500
Эсбъерг Дания 1.50 1.500
Нордшелланд Дания 2.00 2.000
Лингби Дания 1.00 1.000
Дания
203 Омония Кипр 0.50 3.00 3.500
Анортосис Кипр 1.00 2.00 3.000
АЕЛ Кипр 1.00 1.50 2.500
Кипр
206 Рига Латвия 1.00 2.50 2.00 5.500
ProgrÃ¨s Niederkorn Люксембург 0.50 2.00 1.50 1.50 5.500
Гонвед Венгрия 1.00 1.50 1.50 1.50 5.500
Вадуц Лихтенштейн 0.50 0.50 1.50 2.00 1.00 5.500
Калью Эстония 1.00 0.50 1.00 2.00 1.00 5.500
Люцерн Швейцария 1.00 0.50 2.00 2.00 5.500
ХИК Финляндия 1.00 0.50 2.00 2.00 5.500
Виторул Румыния 1.00 1.50 1.50 1.50 5.500
Домжале Словения 1.00 1.50 1.50 1.50 5.500
Габала Азербайджан 2.00 1.00 1.00 1.50 5.500
216 Клаксвик Фареры 0.25 1.00 1.50 2.50 5.250
Б-36 Фареры 0.50 0.25 1.50 1.00 2.00 5.250
Войводина Сербия 1.50 0.25 2.00 3.750
Линфилд Сев.Ирландия 0.25 1.00 2.50 1.50 5.250
Тракай Литва 0.25 1.00 1.50 1.00 1.50 5.250
Фола Люксембург 0.25 1.00 1.50 1.00 1.50 5.250
TSC Backa Topola Сербия 1.50 1.500
Шахтер Солигорск Беларусь 0.50 0.25 1.50 2.00 1.00 5.250
Чукарички Сербия 0.50 1.50 2.000
Раднички Ниш Сербия 1.50 1.00 2.500
Спартак Суботица Сербия 2.00 2.000
Mladost Lucani Сербия 0.25 0.250
Сербия
228 Санкт-Галлен Швейцария 1.50 2.00 3.500
Серветт Швейцария 1.50 1.500
Тюн Швейцария 2.00 2.000
Сьон Швейцария 1.00 1.000
Грассхопперс Швейцария 1.50 1.500
Швейцария
233 Арис Греция 2.00 1.50 3.500
OFI Heraklion Греция 1.50 1.500
Атромитос Греция 1.50 2.00 3.500
Астерас Греция 1.50 1.500
Панатинаикос Греция 2.00 1.50 3.500
Панионис Греция 1.00 1.000
ПАС Яннина Греция 1.00 1.000
Греция
240 Арарат-Армения Армения 2.50 2.50 5.000
Куопио Финляндия 1.00 1.50 2.50 5.000
Динамо Брест Беларусь 0.50 2.00 2.50 5.000
ДАК Дунайска Стреда Словакия 1.50 1.50 2.00 5.000
Нефтчи Азербайджан 0.50 1.00 2.00 1.50 5.000
Хафнарфьордур Исландия 1.00 1.50 1.50 1.00 5.000
Млада Чехия 1.00 1.00 2.00 4.000
Сигма Чехия 2.50 2.500
FC Zlin Чехия 2.00 2.000
Чехия
249 Локомотив (Загреб) Хорватия 1.50 2.00 3.500
Хорватия
250 Маккаби (Хайфа) Израиль 0.50 1.50 2.50 4.500
Бейтар (Иерусалим) Израиль 1.50 0.50 1.00 1.00 4.000
Бней-Йегуда Израиль 1.00 2.50 3.500
Хапоэль (Хайфа) Израиль 2.00 2.000
Израиль
254 Шэмрок Роверс Ирландия 0.25 0.50 1.00 1.50 1.50 4.750
Connah's Quay Уэльс 0.50 0.25 1.00 1.50 1.50 4.750
Сутьеска Черногория 0.25 1.50 2.00 1.00 4.750
257 ФК Санта-Колома Андорра 0.50 0.50 1.50 1.50 0.50 4.500
Пюник Армения 0.25 0.25 2.00 2.00 4.500
Корк Сити Ирландия 1.00 0.50 2.00 1.00 4.500
Тренчин Словакия 1.50 0.50 2.50 4.500
261 Валюр Рейкьявик Исландия 0.25 0.50 2.00 1.50 4.250
Крусейдерс Сев.Ирландия 1.00 0.25 1.50 1.50 4.250
Партизани (Тирана) Албания 1.50 0.25 1.00 1.50 4.250
264 DjurgÃ¥rdens IF Швеция 1.50 2.00 3.500
Гетеборг Швеция 1.50 1.50 3.000
Хаммарбю Швеция 1.50 1.500
Норрчеппинг Швеция 1.00 0.50 2.00 3.500
Хакен Швеция 0.50 1.50 1.50 3.500
Швеция
269 Локомотив Пловдив Болгария 2.00 1.50 3.500
Славия (София) Болгария 0.25 1.50 1.00 2.750
Левски Болгария 0.50 0.50 1.00 1.50 3.500
Ботев Болгария 1.00 1.000
Дунав Болгария 0.25 0.250
Берое Стара-Загора Болгария 0.50 0.500
Болгария
275 Пяст Польша 0.50 1.50 2.00 4.000
Лячи Албания 1.50 1.00 1.50 4.000
Европа Gib 0.50 0.50 0.50 1.00 1.50 4.000
ФК Лиепая Латвия 1.00 0.50 1.00 1.50 4.000
Сарпсборг Норвегия 4.00 4.000
Вардар Македония 1.00 2.00 1.00 4.000
Скендербеу Албания 4.00 4.000
282 BodÃ¸/Glimt Норвегия 2.00 2.000
Викинг Норвегия 1.50 1.500
Хеугесунн Норвегия 0.50 2.00 2.500
Бранн Норвегия 0.50 1.00 1.500
LillestrÃ¸m SK Норвегия 1.50 1.500
Одд Норвегия 0.50 1.00 1.500
Стрёмсгодсет Норвегия 0.50 0.500
Стабек Норвегия 0.25 0.250
Норвегия
290 Хайбернианс Мальта 0.25 1.00 1.00 1.50 3.750
Левадия Эстония 0.50 0.25 1.00 1.00 1.00 3.750
Торпедо Кутаиси Грузия 0.25 2.50 1.00 3.750
293 Ботошани Румыния 1.50 1.500
Динамо (Бухарест) Румыния 1.00 1.000
Пандурий Румыния 1.00 1.000
КСМС Яссы Румыния 0.50 0.500
Румыния
297 Дрита Kos 1.50 2.00 3.500
Рейкьявик Исландия 0.50 0.50 1.00 1.50 3.500
Чихура Грузия 0.25 0.25 1.50 1.50 3.500
Титоград Черногория 1.00 0.50 1.00 1.00 3.500
301 Кешля Азербайджан 0.50 1.00 1.00 2.500
Сумгаит Азербайджан 1.00 1.000
Сабаил Азербайджан 1.00 1.000
Зира Азербайджан 0.50 0.500
Kapaz Ganja Азербайджан 0.50 0.500
Азербайджан
306 Фиорита Сан-Марино 0.25 0.50 1.50 0.50 0.50 3.250
Стьярнан Исландия 0.25 1.50 1.50 3.250
Спартакс (Юрмала) Латвия 0.25 1.00 2.00 3.250
309 Kaysar Kyzylorda Казахстан 1.50 1.500
Ордабасы Казахстан 0.25 0.25 1.50 1.00 3.000
Тобол Казахстан 1.50 1.00 2.500
Иртыш Казахстан 0.50 1.00 1.500
ФК Актобе Казахстан 0.25 0.250
Казахстан
314 PuskÃ¡s AkadÃ©mia Венгрия 1.00 1.000
Дебрецен Венгрия 0.50 1.50 2.000
Уйпешт Венгрия 1.50 1.500
Вашаш Венгрия 0.25 0.250
МТК Венгрия 0.50 0.500
Венгрия
319 Витебск Беларусь 1.00 1.000
Торпедо (Жодино) Беларусь 1.00 1.000
Беларусь
321 Краковия Польша 0.25 1.00 1.00 2.250
Легия Гданск Польша 1.50 1.500
Ягеллония Польша 0.50 2.00 2.500
GÃ³rnik Zabrze Польша 1.50 1.500
Арка Польша 1.00 1.000
Заглембе Польша 1.00 1.000
Польша
327 Мура Словения 1.00 2.00 3.000
Тре Фиори Сан-Марино 1.00 0.50 1.50 3.000
Сабуртало Грузия 2.00 1.00 3.000
Шкупи Македония 1.00 1.00 1.00 3.000
Petrocub HÃ®ncesti Молдова 1.00 1.00 1.00 3.000
Ружемборок Словакия 1.00 1.00 1.00 3.000
Рунавик Фареры 0.25 0.25 1.00 0.50 1.00 3.000
Железничар Босния 0.50 1.50 1.00 3.000
Бальцан Мальта 0.25 0.25 1.50 1.00 3.000
336 Целе Словения 2.00 2.000
Рудар Словения 1.50 1.500
Нова Горица Словения 0.25 0.50 0.750
Словения
339 Тирана Албания 0.25 2.50 2.750
Теута Албания 0.25 1.00 1.50 2.750
Колрейн Сев.Ирландия 0.25 1.00 1.50 2.750
Тре Пенне Сан-Марино 0.50 0.25 1.50 0.50 2.750
Широки Бриег Босния 0.25 0.50 1.00 1.00 2.750
Викингур Фареры 0.25 1.00 1.50 2.750
345 Жилина Словакия 1.00 1.00 2.000
Спартак (Миява) Словакия 0.25 0.250
Словакия
347 Бала Таун Уэльс 0.25 0.25 0.50 1.50 2.500
Энгордани Андорра 1.00 1.00 0.50 2.500
Гзира Мальта 1.00 1.50 2.500
Клифтонвилль Сев.Ирландия 0.50 1.00 1.00 2.500
351 Флориана Мальта 0.25 2.00 2.250
Зета Черногория 0.25 1.00 1.00 2.250
Брейдаблик Исландия 0.25 1.00 1.00 2.250
Дерри Сити Ирландия 0.25 1.00 1.00 2.250
Торсхавн Фареры 0.25 1.50 0.50 2.250
St Joseph's FC Gib 0.25 0.50 1.00 0.50 2.250
Приштина Kos 0.25 1.00 0.50 0.50 2.250
Милсами Молдова 0.25 1.00 1.00 2.250
Бананц Армения 0.25 1.00 1.00 2.250
Самтредия Грузия 0.25 1.00 1.00 2.250
361 Локомотив Тбилиси Грузия 2.00 2.000
Жальгирис Литва 1.00 1.00 2.000
Рига Латвия 1.00 1.00 2.000
Интер (Турку) Финляндия 1.00 1.00 2.000
Ilves Tampere Финляндия 1.00 1.00 2.000
Транс Эстония 1.00 1.00 2.000
Лихтенштейн
367 Силекс Македония 0.25 1.50 1.750
Ширак Армения 0.50 0.25 1.00 1.750
Женесс д`Эш Люксембург 0.25 1.50 1.750
Работнички Македония 0.25 0.50 1.00 1.750
Заря Балти Молдова 0.25 0.50 1.00 1.750
Стумбрас Литва 1.00 1.000
Атлантас Литва 0.25 0.25 0.500
Литва
374 Дифферданж Люксембург 0.25 0.25 1.00 1.500
Union Titus PÃ©tange Люксембург 1.00 1.000
Racing Union Luxembourg Люксембург 1.00 1.000
Люксембург
377 Борац Баня-Лука Босния 1.50 1.500
Радник Биелина Босния 0.25 1.00 1.250
Слобода Тузла Босния 0.25 0.250
Босния-Герцеговина
380 Богемианс Ирландия 1.00 1.000
Сент-Патрикс Ирландия 0.50 1.00 1.500
Ирландия
382 Ренова Македония 1.50 1.500
Академия Пандев Македония 1.00 1.000
Македония Гёрче Петров Македония 1.00 1.000
Pelister Bitola Македония 0.25 0.250
Северная Македония
386 SfÃ¢ntul Gheorghe Молдова 1.50 1.500
Inter Club d'Escaldes Андорра 1.50 1.500
Фероникели Kos 1.50 1.500
RoPS Rovaniemi Финляндия 0.50 1.00 1.500
Биркиркара Мальта 1.00 0.50 1.500
391 FC Noah Армения 1.00 1.000
Valmieras FK Латвия 1.00 1.000
Гандзасар Армения 0.25 1.00 1.250
Елгава Латвия 1.00 0.25 1.250
Армения
Латвия
395 LuftÃ«tari GjirokastÃ«r Албания 1.00 1.000
Албания
396 Гленторан Сев.Ирландия 1.00 1.000
Баллимена Юнайтед Сев.Ирландия 0.25 1.00 1.250
Гленавон Сев.Ирландия 0.25 1.00 1.250
Северная Ирландия
399 Динамо (Батуми) Грузия 0.25 1.00 1.250
Динамо-Авто Тирасполь Молдова 1.00 1.000
Хонка Финляндия 1.00 1.000
Сперанта Молдова 1.00 1.000
Лахти Финляндия 1.00 1.000
Мариехамн Финляндия 0.25 1.00 1.250
VPS Финляндия 0.50 0.500
СИК Сейняйоки Финляндия 1.00 0.25 1.250
Дачия Молдова 0.25 0.25 0.500
Зимбру Молдова 0.50 0.500
Дила Грузия 0.25 0.250
Грузия
Финляндия
Молдова
410 Sirens FC Мальта 1.00 1.000
Мальта
411 Сан-Хулия Андорра 0.25 0.50 0.50 1.250
Рудар Плевля Черногория 0.25 1.00 1.250
Фарерские острова
413 SC Gjilani Kos 1.00 1.000
TrepÃ§a'89 Kos 0.50 0.500
Косово
Гибралтар
415 Искра Даниловград Черногория 1.00 1.000
Викингур Исландия 1.00 1.000
Paide Linnameeskond Эстония 1.00 1.000
Барри Таун Уэльс 0.50 0.50 1.000
Кардифф МЮ Уэльс 0.50 0.500
ИБВ Исландия 1.00 1.000
Фольгоре Сан-Марино 0.25 0.25 0.50 1.000
Сефн Друидс Уэльс 0.50 0.500
Бангор Сити Уэльс 0.25 0.250
Бокель Котор Черногория 0.25 0.250
Llandudno FC Уэльс 0.25 0.250
Черногория
Уэльс
Исландия
426 Таллинн Эстония 0.25 0.50 0.750
Эстония
427 СО Санта-Колома Андорра 0.25 0.25 0.500
Луситанс Андорра 0.25 0.250
Андорра
Сан-Марино
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В статье: Заря (Луганск) Рейтинг клубов УЕФА Динамо (Киев) коэффициенты Шахтер (Донецк)
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bokassaeblan (Город)
11.12.2020 в 09:38
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