Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер прогрессирует на одну позицию, Динамо настигает Спортинг, но пропускает Вильярреал

В рейтинге клубов УЕФА после первых матчей 1/8-й финала Лиги чемпионов и 1/16-й финала Лиги Европы произошли изменения. Наибольше движений произошло в части таблицы с 30-го места и ниже, ведь там высокая плотность. Это "поверх" киевского "Динамо", которое после ничьей с "Брюгге" (1:1) настигло статический "Спортинг", но пропустило вперед "Вильярреал". По сравнению с последней еврокубковой неделей – небольшой регресс: с 31-го места, разделенного вместе с "Лацио", на чистое 32-е.

А вот у "Шахтера" – прогресс. "Горняки" были на семнадцатом месте, деля его с "Ромой", а два очка, заработанные за победу над "Маккаби" Т.-А., помогли подняться на шестнадцатое место. Вместе с "Ромой". Позади остался "стоячий" "Лион". Впереди "Тоттенхэм", "Челси" и "Порту", опережающие "Шахтер" / "Рому" на семь очков. Очевидно, задача сводится к тому, чтобы оторваться от римлян, не дать шансов тем, кто за спиной и единолично закрепиться на шестнадцатой строчке. Хотя если рассматривать как самоцель выход в финал Лиги Европы, то параллельно с этим идет и прогресс в клубном рейтинге. Поживем - увидим.