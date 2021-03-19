Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер пропускает вперед Аякс и финиширует 18-м, Динамо не в топ-30

Вместе с борьбой в Таблице коэффициентов в этом сезоне, завершена для украинских полпредов и борьба за позиции в клубном рейтинге. "Шахтер" – восемнадцатый и ниже уже не опустится. Но куда еще ниже, если были претензии на шестнадцатое место? "Шахтер", дважды уступив "Роме", не только отпустил римлян, но и позволил "Аяксу" опередить себя.

Это означает, что остаются вопросы относительно попадания "горняков" во вторую корзину следующей Лиги чемпионов. По состоянию на сейчас "горняки" – в третьей, и для попадания во вторую нужно ждать благодатного стечения обстоятельств в нескольких европейских чемпионатах (в частности, чтобы во Франции ПСЖ стал чемпионом, а "Рома" в Италии уступила место в топ-4 "Лацио", "Аталанте" или "Наполи").

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"Динамо" – не у топ-30. Сейчас 31-е, но с угрозой от "Динамо" (Загреб) опуститься еще ниже. Хорваты позади на 2,5 очка, но еще имеют минимум два поединка в Лиге Европы. Киевляне сейчас попадают в третью корзину ЛЧ, но с угрозой опуститься в четвертую. В этом контексте как раз и важно, чтобы "Динамо" (Загреб) не был выше в рейтинге клубов.

Однако кто виноват, что мы только посторонние зрители? Загребцы отважно сражались и одолели "Тоттенхэм", а киевляне бесславно уступили "Вильярреалу". Хотя хорваты значительно уступают англичанам в рейтинге, а киевляне с испанцами были соседями. Как и "Шахтер" с "Ромой".