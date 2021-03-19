Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер пропускает вперед Аякс и финиширует 18-м, Динамо не в топ-30
Активные выступления наших представителей завершено
Фото - Олександр Приходько
Вместе с борьбой в Таблице коэффициентов в этом сезоне, завершена для украинских полпредов и борьба за позиции в клубном рейтинге. "Шахтер" – восемнадцатый и ниже уже не опустится. Но куда еще ниже, если были претензии на шестнадцатое место? "Шахтер", дважды уступив "Роме", не только отпустил римлян, но и позволил "Аяксу" опередить себя.
Это означает, что остаются вопросы относительно попадания "горняков" во вторую корзину следующей Лиги чемпионов. По состоянию на сейчас "горняки" – в третьей, и для попадания во вторую нужно ждать благодатного стечения обстоятельств в нескольких европейских чемпионатах (в частности, чтобы во Франции ПСЖ стал чемпионом, а "Рома" в Италии уступила место в топ-4 "Лацио", "Аталанте" или "Наполи").
"Динамо" – не у топ-30. Сейчас 31-е, но с угрозой от "Динамо" (Загреб) опуститься еще ниже. Хорваты позади на 2,5 очка, но еще имеют минимум два поединка в Лиге Европы. Киевляне сейчас попадают в третью корзину ЛЧ, но с угрозой опуститься в четвертую. В этом контексте как раз и важно, чтобы "Динамо" (Загреб) не был выше в рейтинге клубов.
Однако кто виноват, что мы только посторонние зрители? Загребцы отважно сражались и одолели "Тоттенхэм", а киевляне бесславно уступили "Вильярреалу". Хотя хорваты значительно уступают англичанам в рейтинге, а киевляне с испанцами были соседями. Как и "Шахтер" с "Ромой".
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|1
|Бавария
|Германия
|22.00
|29.00
|20.00
|36.00
|25.00
|132.000
|2
|Реал
|Испания
|33.00
|32.00
|19.00
|17.00
|21.00
|122.000
|Барселона
|Испания
|23.00
|25.00
|30.00
|24.00
|20.00
|122.000
|4
|Ювентус
|Италия
|33.00
|23.00
|21.00
|22.00
|21.00
|120.000
|5
|Манчестер Сити
|Англия
|18.00
|22.00
|25.00
|25.00
|25.00
|115.000
|Атлетико
|Испания
|29.00
|28.00
|20.00
|22.00
|16.00
|115.000
|7
|ПСЖ
|Франция
|20.00
|19.00
|19.00
|31.00
|21.00
|110.000
|8
|Манчестер Юнайтед
|Англия
|26.00
|20.00
|19.00
|22.00
|17.00
|104.000
|9
|Ливерпуль
|Англия
|30.00
|29.00
|18.00
|23.00
|100.000
|10
|Севилья
|Испания
|19.00
|21.00
|13.00
|26.00
|19.00
|98.000
|11
|Арсенал
|Англия
|19.00
|21.00
|26.00
|10.00
|18.00
|94.000
|12
|Боруссия (Дортмунд)
|Германия
|22.00
|10.00
|18.00
|18.00
|22.00
|90.000
|13
|Челси
|Англия
|18.00
|30.00
|17.00
|24.00
|89.000
|14
|Тоттенхэм
|Англия
|10.00
|21.00
|26.00
|16.00
|15.00
|88.000
|15
|Порто
|Португалия
|17.00
|17.00
|23.00
|7.00
|21.00
|85.000
|16
|Рома
|Италия
|13.00
|25.00
|17.00
|11.00
|18.00
|84.000
|17
|Аякс
|Нидерланды
|22.00
|1.50
|27.00
|13.00
|18.00
|81.500
|18
|Шахтер
|Украина
|14.00
|19.00
|10.00
|22.00
|14.00
|79.000
|19
|Лион
|Франция
|22.00
|14.00
|17.00
|23.00
|76.000
|20
|Наполи
|Италия
|17.00
|10.00
|18.00
|19.00
|10.00
|74.000
|21
|РБ Лейпциг
|Германия
|17.00
|5.00
|27.00
|17.00
|66.000
|22
|Зальцбург
|Австрия
|5.00
|21.00
|16.00
|10.00
|7.00
|59.000
|23
|Бенфика
|Португалия
|17.00
|4.00
|17.00
|10.00
|10.00
|58.000
|24
|Байер
|Германия
|18.00
|11.00
|18.00
|10.00
|57.000
|25
|Вильярреал
|Испания
|9.00
|8.00
|16.00
|20.00
|53.000
|Интер
|Италия
|4.00
|15.00
|25.00
|9.00
|53.000
|27
|Аталанта
|Италия
|11.00
|2.50
|20.00
|17.00
|50.500
|28
|Зенит
|Россия
|12.00
|14.00
|10.00
|9.00
|5.00
|50.000
|29
|Базель
|Швейцария
|6.00
|19.00
|2.50
|19.00
|2.50
|49.000
|Бешикташ
|Турция
|20.00
|19.00
|5.00
|3.00
|2.00
|49.000
|31
|Динамо (Киев)
|Украина
|8.00
|12.00
|11.00
|6.00
|10.00
|47.000
|32
|Спортинг
|Португалия
|6.00
|17.00
|10.00
|10.00
|2.50
|45.500
|33
|Динамо (Загреб)
|Хорватия
|4.00
|1.50
|14.00
|8.00
|17.00
|44.500
|34
|Лацио
|Италия
|17.00
|6.00
|4.00
|17.00
|44.000
|35
|Копенгаген
|Дания
|16.00
|7.00
|4.00
|14.00
|2.50
|43.500
|36
|Олимпиакос
|Греция
|10.00
|5.00
|8.00
|10.00
|10.00
|43.000
|37
|Славия
|Чехия
|1.50
|6.00
|14.00
|6.00
|15.00
|42.500
|38
|ЦСКА (Москва)
|Россия
|7.00
|17.00
|9.00
|4.00
|3.00
|40.000
|Валенсия
|Испания
|23.00
|17.00
|40.000
|40
|Монако
|Франция
|25.00
|6.00
|5.00
|36.000
|41
|Брюгге
|Бельгия
|4.00
|1.50
|11.00
|8.00
|11.00
|35.500
|42
|Янг Бойз
|Швейцария
|6.00
|5.00
|7.00
|6.00
|11.00
|35.000
|Брага
|Португалия
|5.00
|9.00
|2.00
|10.00
|9.00
|35.000
|Шальке-04
|Германия
|18.00
|17.00
|35.000
|45
|Краснодар
|Россия
|8.00
|1.50
|11.00
|6.00
|8.00
|34.500
|46
|Селтик
|Шотландия
|7.00
|8.00
|6.00
|10.00
|3.00
|34.000
|47
|Виктория Пльзень
|Чехия
|5.00
|13.00
|11.00
|2.00
|2.50
|33.500
|48
|Боруссия Менхегладбах
|Германия
|12.00
|6.00
|15.00
|33.000
|Айнтрахт
|Германия
|24.00
|9.00
|33.000
|50
|Црвена Звезда
|Сербия
|1.50
|8.00
|7.00
|6.00
|10.00
|32.500
|51
|Лестер
|Англия
|22.00
|10.00
|32.000
|52
|Рейнджерс
|Шотландия
|0.25
|5.00
|11.00
|15.00
|31.250
|53
|Милан
|Италия
|12.00
|7.00
|12.00
|31.000
|Локомотив (Москва)
|Россия
|12.00
|6.00
|6.00
|7.00
|31.000
|55
|Генк
|Бельгия
|16.00
|9.00
|5.00
|30.000
|56
|ПСВ
|Нидерланды
|6.00
|1.00
|6.00
|6.00
|10.00
|29.000
|57
|Марсель
|Франция
|19.00
|3.00
|6.00
|28.000
|Лудогорец Разград
|Болгария
|8.00
|7.00
|4.00
|6.00
|3.00
|28.000
|Апоэль (Никосиа)
|Кипр
|10.00
|6.00
|2.50
|7.00
|2.50
|28.000
|60
|Истанмбул ББ
|Турция
|1.50
|6.00
|2.00
|11.00
|6.00
|26.500
|Гент
|Бельгия
|10.00
|1.00
|2.50
|10.00
|3.00
|26.500
|62
|Андерлехт
|Бельгия
|16.00
|6.00
|3.00
|25.000
|63
|Хоффенхайм
|Германия
|4.00
|7.00
|12.00
|23.000
|64
|Астана
|Казахстан
|4.00
|8.00
|6.00
|3.00
|1.50
|22.500
|65
|Стандард Льеж
|Бельгия
|6.00
|7.00
|6.00
|3.00
|22.000
|66
|АЗ
|Нидерланды
|6.00
|1.50
|8.00
|6.00
|21.500
|67
|ЛАСК
|Австрия
|2.00
|12.00
|7.00
|21.000
|Фейеноорд
|Нидерланды
|5.00
|6.00
|2.00
|4.00
|4.00
|21.000
|Карабах
|Азербайджан
|5.00
|6.00
|3.00
|4.00
|3.00
|21.000
|Стяуа
|Румыния
|5.00
|9.00
|2.50
|2.50
|2.00
|21.000
|71
|Маккаби (Тель-Авив)
|Израиль
|5.00
|3.00
|2.50
|2.00
|8.00
|20.500
|72
|ПАОК
|Греция
|8.00
|1.50
|3.00
|2.50
|5.00
|20.000
|73
|АЕК
|Греция
|1.00
|9.00
|4.00
|2.50
|3.00
|19.500
|Фенербахче
|Турция
|10.00
|1.50
|8.00
|19.500
|75
|Гранада
|Испания
|13.00
|13.000
|Реал Сосьедад
|Испания
|9.00
|8.00
|17.000
|Вулверхэмптон
|Англия
|16.00
|16.000
|Хетафе
|Испания
|11.00
|11.000
|Эспаньол
|Испания
|10.00
|10.000
|Бетис
|Испания
|10.00
|10.000
|Бернли
|Англия
|2.50
|2.500
|Атлетик
|Испания
|9.00
|10.00
|19.000
|Эвертон
|Англия
|3.00
|3.000
|Сельта
|Испания
|19.00
|19.000
|Саутгемптон
|Англия
|6.00
|6.000
|Вест Хэм
|Англия
|1.50
|1.500
|Англия
|Испания
|87
|Ренн
|Франция
|11.00
|3.00
|5.00
|19.000
|88
|Мальме
|Швеция
|1.00
|7.00
|8.00
|2.50
|18.500
|Спартак
|Россия
|1.00
|11.00
|4.00
|2.50
|18.500
|90
|Партизан
|Сербия
|0.50
|7.00
|2.50
|6.00
|2.00
|18.000
|91
|Хапоэль Беер-Шева
|Израиль
|6.00
|3.00
|2.00
|2.50
|4.00
|17.500
|Спарта
|Чехия
|9.00
|1.00
|1.50
|2.00
|4.00
|17.500
|БАТЭ (Борисов)
|Беларусь
|1.50
|4.00
|8.00
|2.50
|1.50
|17.500
|94
|Мельде
|Норвегия
|2.50
|2.50
|12.00
|17.000
|Рапид (Вена)
|Австрия
|5.00
|7.00
|5.00
|17.000
|Галатасарай
|Турция
|0.50
|8.00
|6.00
|2.50
|17.000
|97
|Клуж
|Румыния
|2.50
|10.00
|4.00
|16.500
|Легия
|Польша
|8.00
|1.50
|2.00
|2.50
|2.50
|16.500
|99
|Заря
|Украина
|2.00
|4.00
|2.50
|2.50
|4.00
|15.000
|100
|Торино
|Италия
|2.50
|2.500
|Фиорентина
|Италия
|11.00
|11.000
|Сассуоло
|Италия
|4.00
|4.000
|Италия
|103
|Вольфсбург
|Германия
|12.00
|2.50
|14.500
|Герта
|Германия
|1.00
|4.00
|5.000
|Кельн
|Германия
|4.00
|4.000
|Фрайбург
|Германия
|1.00
|1.000
|Майнц
|Германия
|7.00
|7.000
|Германия
|108
|Шериф
|Молдова
|1.00
|7.00
|2.50
|2.00
|2.00
|14.500
|109
|Лилль
|Франция
|1.00
|5.00
|8.00
|14.000
|Русенборг
|Норвегия
|1.50
|4.00
|3.00
|3.00
|2.50
|14.000
|Ростов
|Россия
|12.00
|2.00
|14.000
|Марибор
|Словения
|1.50
|7.00
|2.00
|2.50
|1.00
|14.000
|113
|Митьюлланд
|Дания
|1.50
|1.50
|2.50
|2.00
|6.00
|13.500
|Ференцварош
|Венгрия
|1.00
|0.50
|1.00
|6.00
|5.00
|13.500
|Риека
|Хорватия
|1.00
|5.00
|2.00
|2.50
|3.00
|13.500
|Аполлон
|Кипр
|1.00
|3.00
|5.00
|2.50
|2.00
|13.500
|117
|Ницца
|Франция
|4.00
|6.00
|3.00
|13.000
|Сент-Этьенн
|Франция
|9.00
|4.00
|13.000
|119
|Цюрих
|Швейцария
|5.00
|7.00
|12.000
|120
|Видеотон
|Венгрия
|1.00
|1.50
|5.00
|1.50
|2.50
|11.500
|121
|Реймс
|Франция
|2.00
|2.000
|Страсбур
|Франция
|2.50
|2.500
|Бордо
|Франция
|1.00
|5.00
|6.000
|Франция
|124
|Вольфсбергер
|Австрия
|4.00
|7.00
|11.000
|125
|Антверпен
|Бельгия
|2.50
|8.00
|10.500
|Дандолк
|Ирландия
|3.00
|1.00
|1.50
|2.00
|3.00
|10.500
|127
|Аустрия
|Австрия
|4.00
|4.00
|2.00
|10.000
|Остерсунд
|Швеция
|10.00
|10.000
|129
|Рио Аве
|Португалия
|1.00
|1.50
|2.50
|5.000
|Гимараэш
|Португалия
|4.00
|4.00
|8.000
|Маритимо
|Португалия
|1.50
|1.500
|Арука
|Португалия
|1.50
|1.500
|Португалия
|133
|Шкендия
|Македония
|1.50
|1.50
|2.50
|1.50
|2.00
|9.000
|Лугано
|Швейцария
|6.00
|3.00
|9.000
|АЕК
|Кипр
|1.50
|1.50
|4.00
|2.00
|9.000
|136
|Судува
|Литва
|0.25
|1.50
|2.50
|2.50
|2.00
|8.750
|137
|Слован
|Чехия
|3.00
|5.00
|8.000
|ЦСКА (София)
|Болгария
|2.00
|2.00
|4.00
|8.000
|Зриньски
|Босния
|1.00
|1.00
|2.00
|2.00
|2.00
|8.000
|Хайдук
|Хорватия
|1.50
|1.50
|2.00
|1.00
|2.00
|8.000
|Дюделанж
|Люксембург
|1.00
|1.00
|3.00
|3.00
|8.000
|Астра
|Румыния
|7.00
|1.00
|8.000
|Османлиспор
|Турция
|8.00
|8.000
|144
|Виллем II
|Нидерланды
|2.00
|2.000
|Утрехт
|Нидерланды
|1.50
|1.50
|3.000
|Витесс
|Нидерланды
|4.00
|2.00
|6.000
|Heracles Almelo
|Нидерланды
|1.00
|1.000
|Нидерланды
|148
|Динамо (Москва)
|Россия
|1.50
|1.500
|Арсенал Тула
|Россия
|1.50
|1.500
|Уфа
|Россия
|2.50
|2.500
|Россия
|151
|Абердин
|Шотландия
|1.00
|1.00
|1.50
|2.00
|2.00
|7.500
|Слован
|Словакия
|0.50
|0.50
|2.00
|3.00
|1.50
|7.500
|Нью Сэйнтс
|Уэльс
|1.00
|1.00
|2.00
|2.00
|1.50
|7.500
|Спартак (Трнава)
|Словакия
|1.00
|5.00
|1.50
|7.500
|155
|Шарлеруа
|Бельгия
|2.50
|2.500
|Зульте-Варегем
|Бельгия
|5.00
|5.000
|Остенде
|Бельгия
|1.00
|1.000
|Бельгия
|158
|TSV Hartberg
|Австрия
|1.50
|1.500
|Штурм
|Австрия
|1.00
|2.00
|1.50
|4.500
|Адмира Ваккер
|Австрия
|1.00
|1.50
|2.500
|Альтах
|Австрия
|1.50
|1.500
|Австрия
|162
|Яблонец
|Чехия
|4.00
|1.50
|1.50
|7.000
|Брондбю
|Дания
|1.50
|1.00
|2.50
|2.00
|7.000
|Коньяспор
|Турция
|2.00
|5.00
|7.000
|165
|Олимпия
|Словения
|1.00
|0.25
|2.50
|1.50
|1.50
|6.750
|166
|Мазервел
|Шотландия
|2.00
|2.000
|Килмарнок
|Шотландия
|1.00
|1.000
|Хайберниан
|Шотландия
|0.50
|2.00
|2.500
|Сент-Джонстон
|Шотландия
|0.25
|0.250
|Хартс
|Шотландия
|0.50
|0.500
|Шотландия
|171
|Десна
|Украина
|2.00
|2.000
|Колос
|Украина
|2.00
|2.000
|ФК Александрия
|Украина
|1.00
|1.50
|3.00
|5.500
|Мариуполь
|Украина
|2.00
|2.00
|4.000
|Ворскла
|Украина
|1.00
|3.00
|4.000
|Олимпик
|Украина
|1.00
|1.000
|Украина
|177
|Динамо (Тбилиси)
|Грузия
|1.50
|1.00
|2.00
|2.00
|6.500
|Жальгирис
|Литва
|1.00
|1.00
|2.00
|1.00
|1.50
|6.500
|Алашкерт
|Армения
|1.00
|1.00
|2.00
|1.50
|1.00
|6.500
|180
|ФК Сараево
|Босния
|0.25
|1.50
|2.00
|2.50
|6.250
|Флора
|Эстония
|0.50
|0.25
|1.50
|1.50
|2.50
|6.250
|182
|Сивасспор
|Турция
|4.00
|4.000
|Аланьяспор
|Турция
|2.00
|2.000
|Трабзонспор
|Турция
|3.00
|3.000
|Ени Малатьяспор
|Турция
|2.00
|2.000
|Ахисарспор
|Турция
|3.00
|3.000
|Турция
|187
|Лех (Познань)
|Польша
|1.00
|2.00
|3.00
|6.000
|Будучность
|Черногория
|0.50
|1.00
|1.00
|1.50
|2.00
|6.000
|Кайрат
|Казахстан
|0.50
|0.50
|2.00
|1.50
|1.50
|6.000
|Осиек
|Хорватия
|1.50
|1.50
|1.50
|1.50
|6.000
|Кукеси
|Албания
|0.50
|1.00
|2.00
|1.00
|1.50
|6.000
|Университатя Крайова
|Румыния
|1.00
|2.00
|2.00
|1.00
|6.000
|Валетта
|Мальта
|1.00
|0.50
|1.50
|2.00
|1.00
|6.000
|Динамо (Минск)
|Беларусь
|1.00
|1.00
|2.00
|1.00
|1.00
|6.000
|АИК
|Швеция
|1.00
|1.00
|1.50
|2.50
|6.000
|196
|Вентспилс
|Латвия
|0.50
|0.25
|1.50
|2.00
|1.50
|5.750
|Линкольн
|Gib
|1.00
|0.25
|1.50
|1.50
|1.50
|5.750
|198
|SÃ¸nderjyskE
|Дания
|1.50
|2.00
|3.500
|Орхус
|Дания
|1.50
|1.500
|Эсбъерг
|Дания
|1.50
|1.500
|Нордшелланд
|Дания
|2.00
|2.000
|Лингби
|Дания
|1.00
|1.000
|Дания
|203
|Омония
|Кипр
|0.50
|3.00
|3.500
|Анортосис
|Кипр
|1.00
|2.00
|3.000
|АЕЛ
|Кипр
|1.00
|1.50
|2.500
|Кипр
|206
|Рига
|Латвия
|1.00
|2.50
|2.00
|5.500
|ProgrÃ¨s Niederkorn
|Люксембург
|0.50
|2.00
|1.50
|1.50
|5.500
|Гонвед
|Венгрия
|1.00
|1.50
|1.50
|1.50
|5.500
|Вадуц
|Лихтенштейн
|0.50
|0.50
|1.50
|2.00
|1.00
|5.500
|Калью
|Эстония
|1.00
|0.50
|1.00
|2.00
|1.00
|5.500
|Люцерн
|Швейцария
|1.00
|0.50
|2.00
|2.00
|5.500
|ХИК
|Финляндия
|1.00
|0.50
|2.00
|2.00
|5.500
|Виторул
|Румыния
|1.00
|1.50
|1.50
|1.50
|5.500
|Домжале
|Словения
|1.00
|1.50
|1.50
|1.50
|5.500
|Габала
|Азербайджан
|2.00
|1.00
|1.00
|1.50
|5.500
|216
|Войводина
|Сербия
|1.50
|0.25
|2.00
|3.750
|TSC Backa Topola
|Сербия
|1.50
|1.500
|Чукарички
|Сербия
|0.50
|1.50
|2.000
|Раднички Ниш
|Сербия
|1.50
|1.00
|2.500
|Спартак Суботица
|Сербия
|2.00
|2.000
|Mladost Lucani
|Сербия
|0.25
|0.250
|Сербия
|222
|Млада
|Чехия
|1.00
|1.00
|2.00
|4.000
|Сигма
|Чехия
|2.50
|2.500
|FC Zlin
|Чехия
|2.00
|2.000
|Чехия
|225
|Локомотив (Загреб)
|Хорватия
|1.50
|2.00
|3.500
|Хорватия
|226
|Клаксвик
|Фареры
|0.25
|1.00
|1.50
|2.50
|5.250
|Б-36
|Фареры
|0.50
|0.25
|1.50
|1.00
|2.00
|5.250
|Линфилд
|Сев.Ирландия
|0.25
|1.00
|2.50
|1.50
|5.250
|Тракай
|Литва
|0.25
|1.00
|1.50
|1.00
|1.50
|5.250
|Фола
|Люксембург
|0.25
|1.00
|1.50
|1.00
|1.50
|5.250
|Шахтер Солигорск
|Беларусь
|0.50
|0.25
|1.50
|2.00
|1.00
|5.250
|232
|Санкт-Галлен
|Швейцария
|1.50
|2.00
|3.500
|Серветт
|Швейцария
|1.50
|1.500
|Тюн
|Швейцария
|2.00
|2.000
|Сьон
|Швейцария
|1.00
|1.000
|Грассхопперс
|Швейцария
|1.50
|1.500
|Швейцария
|237
|Арис
|Греция
|2.00
|1.50
|3.500
|OFI Heraklion
|Греция
|1.50
|1.500
|Атромитос
|Греция
|1.50
|2.00
|3.500
|Астерас
|Греция
|1.50
|1.500
|Панатинаикос
|Греция
|2.00
|1.50
|3.500
|Панионис
|Греция
|1.00
|1.000
|ПАС Яннина
|Греция
|1.00
|1.000
|Греция
|244
|Арарат-Армения
|Армения
|2.50
|2.50
|5.000
|Куопио
|Финляндия
|1.00
|1.50
|2.50
|5.000
|Динамо Брест
|Беларусь
|0.50
|2.00
|2.50
|5.000
|ДАК Дунайска Стреда
|Словакия
|1.50
|1.50
|2.00
|5.000
|Нефтчи
|Азербайджан
|0.50
|1.00
|2.00
|1.50
|5.000
|Хафнарфьордур
|Исландия
|1.00
|1.50
|1.50
|1.00
|5.000
|250
|Маккаби (Хайфа)
|Израиль
|0.50
|1.50
|2.50
|4.500
|Бейтар (Иерусалим)
|Израиль
|1.50
|0.50
|1.00
|1.00
|4.000
|Бней-Йегуда
|Израиль
|1.00
|2.50
|3.500
|Хапоэль (Хайфа)
|Израиль
|2.00
|2.000
|Израиль
|254
|Шэмрок Роверс
|Ирландия
|0.25
|0.50
|1.00
|1.50
|1.50
|4.750
|Connah's Quay
|Уэльс
|0.50
|0.25
|1.00
|1.50
|1.50
|4.750
|Сутьеска
|Черногория
|0.25
|1.50
|2.00
|1.00
|4.750
|257
|ФК Санта-Колома
|Андорра
|0.50
|0.50
|1.50
|1.50
|0.50
|4.500
|Пюник
|Армения
|0.25
|0.25
|2.00
|2.00
|4.500
|Корк Сити
|Ирландия
|1.00
|0.50
|2.00
|1.00
|4.500
|Тренчин
|Словакия
|1.50
|0.50
|2.50
|4.500
|261
|Валюр Рейкьявик
|Исландия
|0.25
|0.50
|2.00
|1.50
|4.250
|Крусейдерс
|Сев.Ирландия
|1.00
|0.25
|1.50
|1.50
|4.250
|Партизани (Тирана)
|Албания
|1.50
|0.25
|1.00
|1.50
|4.250
|264
|BodÃ¸/Glimt
|Норвегия
|2.00
|2.000
|Викинг
|Норвегия
|1.50
|1.500
|Хеугесунн
|Норвегия
|0.50
|2.00
|2.500
|Бранн
|Норвегия
|0.50
|1.00
|1.500
|Сарпсборг
|Норвегия
|4.00
|4.000
|LillestrÃ¸m SK
|Норвегия
|1.50
|1.500
|Одд
|Норвегия
|0.50
|1.00
|1.500
|Стрёмсгодсет
|Норвегия
|0.50
|0.500
|Стабек
|Норвегия
|0.25
|0.250
|Норвегия
|273
|DjurgÃ¥rdens IF
|Швеция
|1.50
|2.00
|3.500
|Гетеборг
|Швеция
|1.50
|1.50
|3.000
|Хаммарбю
|Швеция
|1.50
|1.500
|Норрчеппинг
|Швеция
|1.00
|0.50
|2.00
|3.500
|Хакен
|Швеция
|0.50
|1.50
|1.50
|3.500
|Швеция
|278
|Локомотив Пловдив
|Болгария
|2.00
|1.50
|3.500
|Славия (София)
|Болгария
|0.25
|1.50
|1.00
|2.750
|Левски
|Болгария
|0.50
|0.50
|1.00
|1.50
|3.500
|Ботев
|Болгария
|1.00
|1.000
|Дунав
|Болгария
|0.25
|0.250
|Берое Стара-Загора
|Болгария
|0.50
|0.500
|Болгария
|284
|Пяст
|Польша
|0.50
|1.50
|2.00
|4.000
|Лячи
|Албания
|1.50
|1.00
|1.50
|4.000
|Европа
|Gib
|0.50
|0.50
|0.50
|1.00
|1.50
|4.000
|ФК Лиепая
|Латвия
|1.00
|0.50
|1.00
|1.50
|4.000
|Вардар
|Македония
|1.00
|2.00
|1.00
|4.000
|Скендербеу
|Албания
|4.00
|4.000
|290
|Хайбернианс
|Мальта
|0.25
|1.00
|1.00
|1.50
|3.750
|Левадия
|Эстония
|0.50
|0.25
|1.00
|1.00
|1.00
|3.750
|Торпедо Кутаиси
|Грузия
|0.25
|2.50
|1.00
|3.750
|293
|Ботошани
|Румыния
|1.50
|1.500
|Динамо (Бухарест)
|Румыния
|1.00
|1.000
|Пандурий
|Румыния
|1.00
|1.000
|КСМС Яссы
|Румыния
|0.50
|0.500
|Румыния
|297
|Дрита
|Kos
|1.50
|2.00
|3.500
|Рейкьявик
|Исландия
|0.50
|0.50
|1.00
|1.50
|3.500
|Чихура
|Грузия
|0.25
|0.25
|1.50
|1.50
|3.500
|Титоград
|Черногория
|1.00
|0.50
|1.00
|1.00
|3.500
|301
|Кешля
|Азербайджан
|0.50
|1.00
|1.00
|2.500
|Сумгаит
|Азербайджан
|1.00
|1.000
|Сабаил
|Азербайджан
|1.00
|1.000
|Зира
|Азербайджан
|0.50
|0.500
|Kapaz Ganja
|Азербайджан
|0.50
|0.500
|Азербайджан
|306
|Фиорита
|Сан-Марино
|0.25
|0.50
|1.50
|0.50
|0.50
|3.250
|Стьярнан
|Исландия
|0.25
|1.50
|1.50
|3.250
|Спартакс (Юрмала)
|Латвия
|0.25
|1.00
|2.00
|3.250
|309
|Kaysar Kyzylorda
|Казахстан
|1.50
|1.500
|Ордабасы
|Казахстан
|0.25
|0.25
|1.50
|1.00
|3.000
|Тобол
|Казахстан
|1.50
|1.00
|2.500
|Иртыш
|Казахстан
|0.50
|1.00
|1.500
|ФК Актобе
|Казахстан
|0.25
|0.250
|Казахстан
|314
|PuskÃ¡s AkadÃ©mia
|Венгрия
|1.00
|1.000
|Дебрецен
|Венгрия
|0.50
|1.50
|2.000
|Уйпешт
|Венгрия
|1.50
|1.500
|Вашаш
|Венгрия
|0.25
|0.250
|МТК
|Венгрия
|0.50
|0.500
|Венгрия
|319
|Витебск
|Беларусь
|1.00
|1.000
|Торпедо (Жодино)
|Беларусь
|1.00
|1.000
|Беларусь
|321
|Краковия
|Польша
|0.25
|1.00
|1.00
|2.250
|Легия Гданск
|Польша
|1.50
|1.500
|Ягеллония
|Польша
|0.50
|2.00
|2.500
|GÃ³rnik Zabrze
|Польша
|1.50
|1.500
|Арка
|Польша
|1.00
|1.000
|Заглембе
|Польша
|1.00
|1.000
|Польша
|327
|Мура
|Словения
|1.00
|2.00
|3.000
|Тре Фиори
|Сан-Марино
|1.00
|0.50
|1.50
|3.000
|Сабуртало
|Грузия
|2.00
|1.00
|3.000
|Шкупи
|Македония
|1.00
|1.00
|1.00
|3.000
|Petrocub HÃ®ncesti
|Молдова
|1.00
|1.00
|1.00
|3.000
|Ружемборок
|Словакия
|1.00
|1.00
|1.00
|3.000
|Рунавик
|Фареры
|0.25
|0.25
|1.00
|0.50
|1.00
|3.000
|Железничар
|Босния
|0.50
|1.50
|1.00
|3.000
|Бальцан
|Мальта
|0.25
|0.25
|1.50
|1.00
|3.000
|336
|Целе
|Словения
|2.00
|2.000
|Рудар
|Словения
|1.50
|1.500
|Нова Горица
|Словения
|0.25
|0.50
|0.750
|Словения
|339
|Тирана
|Албания
|0.25
|2.50
|2.750
|Теута
|Албания
|0.25
|1.00
|1.50
|2.750
|Колрейн
|Сев.Ирландия
|0.25
|1.00
|1.50
|2.750
|Тре Пенне
|Сан-Марино
|0.50
|0.25
|1.50
|0.50
|2.750
|Широки Бриег
|Босния
|0.25
|0.50
|1.00
|1.00
|2.750
|Викингур
|Фареры
|0.25
|1.00
|1.50
|2.750
|345
|Жилина
|Словакия
|1.00
|1.00
|2.000
|Спартак (Миява)
|Словакия
|0.25
|0.250
|Словакия
|347
|Бала Таун
|Уэльс
|0.25
|0.25
|0.50
|1.50
|2.500
|Энгордани
|Андорра
|1.00
|1.00
|0.50
|2.500
|Гзира
|Мальта
|1.00
|1.50
|2.500
|Клифтонвилль
|Сев.Ирландия
|0.50
|1.00
|1.00
|2.500
|351
|Флориана
|Мальта
|0.25
|2.00
|2.250
|Зета
|Черногория
|0.25
|1.00
|1.00
|2.250
|Брейдаблик
|Исландия
|0.25
|1.00
|1.00
|2.250
|Дерри Сити
|Ирландия
|0.25
|1.00
|1.00
|2.250
|Торсхавн
|Фареры
|0.25
|1.50
|0.50
|2.250
|St Joseph's FC
|Gib
|0.25
|0.50
|1.00
|0.50
|2.250
|Приштина
|Kos
|0.25
|1.00
|0.50
|0.50
|2.250
|Милсами
|Молдова
|0.25
|1.00
|1.00
|2.250
|Бананц
|Армения
|0.25
|1.00
|1.00
|2.250
|Самтредия
|Грузия
|0.25
|1.00
|1.00
|2.250
|361
|Локомотив Тбилиси
|Грузия
|2.00
|2.000
|Жальгирис
|Литва
|1.00
|1.00
|2.000
|Рига
|Латвия
|1.00
|1.00
|2.000
|Интер (Турку)
|Финляндия
|1.00
|1.00
|2.000
|Ilves Tampere
|Финляндия
|1.00
|1.00
|2.000
|Транс
|Эстония
|1.00
|1.00
|2.000
|Лихтенштейн
|367
|Силекс
|Македония
|0.25
|1.50
|1.750
|Ширак
|Армения
|0.50
|0.25
|1.00
|1.750
|Женесс д`Эш
|Люксембург
|0.25
|1.50
|1.750
|Работнички
|Македония
|0.25
|0.50
|1.00
|1.750
|Заря Балти
|Молдова
|0.25
|0.50
|1.00
|1.750
|Стумбрас
|Литва
|1.00
|1.000
|Атлантас
|Литва
|0.25
|0.25
|0.500
|Литва
|374
|Дифферданж
|Люксембург
|0.25
|0.25
|1.00
|1.500
|Union Titus PÃ©tange
|Люксембург
|1.00
|1.000
|Racing Union Luxembourg
|Люксембург
|1.00
|1.000
|Люксембург
|377
|Борац Баня-Лука
|Босния
|1.50
|1.500
|Радник Биелина
|Босния
|0.25
|1.00
|1.250
|Слобода Тузла
|Босния
|0.25
|0.250
|Босния-Герцеговина
|380
|Богемианс
|Ирландия
|1.00
|1.000
|Сент-Патрикс
|Ирландия
|0.50
|1.00
|1.500
|Ирландия
|382
|Ренова
|Македония
|1.50
|1.500
|Академия Пандев
|Македония
|1.00
|1.000
|Македония Гёрче Петров
|Македония
|1.00
|1.000
|Pelister Bitola
|Македония
|0.25
|0.250
|Северная Македония
|386
|SfÃ¢ntul Gheorghe
|Молдова
|1.50
|1.500
|Inter Club d'Escaldes
|Андорра
|1.50
|1.500
|Фероникели
|Kos
|1.50
|1.500
|RoPS Rovaniemi
|Финляндия
|0.50
|1.00
|1.500
|Биркиркара
|Мальта
|1.00
|0.50
|1.500
|391
|FC Noah
|Армения
|1.00
|1.000
|Valmieras FK
|Латвия
|1.00
|1.000
|Гандзасар
|Армения
|0.25
|1.00
|1.250
|Елгава
|Латвия
|1.00
|0.25
|1.250
|Армения
|Латвия
|395
|LuftÃ«tari GjirokastÃ«r
|Албания
|1.00
|1.000
|Албания
|396
|Гленторан
|Сев.Ирландия
|1.00
|1.000
|Баллимена Юнайтед
|Сев.Ирландия
|0.25
|1.00
|1.250
|Гленавон
|Сев.Ирландия
|0.25
|1.00
|1.250
|Северная Ирландия
|399
|Динамо (Батуми)
|Грузия
|0.25
|1.00
|1.250
|Динамо-Авто Тирасполь
|Молдова
|1.00
|1.000
|Хонка
|Финляндия
|1.00
|1.000
|Сперанта
|Молдова
|1.00
|1.000
|Лахти
|Финляндия
|1.00
|1.000
|Мариехамн
|Финляндия
|0.25
|1.00
|1.250
|VPS
|Финляндия
|0.50
|0.500
|СИК Сейняйоки
|Финляндия
|1.00
|0.25
|1.250
|Дачия
|Молдова
|0.25
|0.25
|0.500
|Зимбру
|Молдова
|0.50
|0.500
|Дила
|Грузия
|0.25
|0.250
|Грузия
|Финляндия
|Молдова
|410
|Sirens FC
|Мальта
|1.00
|1.000
|Мальта
|411
|Сан-Хулия
|Андорра
|0.25
|0.50
|0.50
|1.250
|Рудар Плевля
|Черногория
|0.25
|1.00
|1.250
|Фарерские острова
|413
|SC Gjilani
|Kos
|1.00
|1.000
|TrepÃ§a'89
|Kos
|0.50
|0.500
|Косово
|Гибралтар
|415
|Искра Даниловград
|Черногория
|1.00
|1.000
|Викингур
|Исландия
|1.00
|1.000
|Paide Linnameeskond
|Эстония
|1.00
|1.000
|Барри Таун
|Уэльс
|0.50
|0.50
|1.000
|Кардифф МЮ
|Уэльс
|0.50
|0.500
|ИБВ
|Исландия
|1.00
|1.000
|Фольгоре
|Сан-Марино
|0.25
|0.25
|0.50
|1.000
|Сефн Друидс
|Уэльс
|0.50
|0.500
|Бангор Сити
|Уэльс
|0.25
|0.250
|Бокель Котор
|Черногория
|0.25
|0.250
|Llandudno FC
|Уэльс
|0.25
|0.250
|Черногория
|Уэльс
|Исландия
|426
|Таллинн
|Эстония
|0.25
|0.50
|0.750
|Эстония
|427
|СО Санта-Колома
|Андорра
|0.25
|0.25
|0.500
|Луситанс
|Андорра
|0.25
|0.250
|Андорра
|Сан-Марино
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