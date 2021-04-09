Рейтинг клубов УЕФА. Динамо (Загреб) не приближается к Динамо киевскому

В рейтинге клубов УЕФА борьбы, важной сейчас для Украины, еще меньше, чем в Таблице коэффициентов. Есть смысл присмотреться к выступлению и позициям загребского "Динамо". Оно пока отстает от киевского "Динамо" на 2,5 балла и замыкает восьмерку команд третьей корзины следующей Лиги чемпионов. То есть, если обойдет киевлян, то последним в третьей корзине Лиги чемпионов 2021/22 (по состоянию на сейчас) будет именно киевское "Динамо". В этом контексте важно также, чтобы киевлян не опередила чешская "Славия" (отставание – 3,5).

"Шахтеру" из-за спины никто не угрожает. "Вильярреал" слишком далеко, "Порту", "Рома" и "Аякс" и так впереди. "Шахтер" сейчас первый в третьей корзине. Подняться во вторую могут помочь несколько факторов. Например, чемпионство ПСЖ во Франции, или победа МЮ или "Аякса" в Лиге Европы, или победа "Реала" в Лиге чемпионов и не завоевание им чемпионского титула в Примере.

Но существуют и факторы, которые могут ухудшить позиции "Шахтера", например, если "Вест Хэм" отдаст "Челси" место в топ-4 АПЛ. Или если "Рома" потеснит Аталанту из топ-4 Серии А.

Следим дальше.