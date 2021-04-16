Рейтинг клубов УЕФА. Динамо (Загреб) и Славия не обошли Динамо (Киев)

В рейтинге клубов УЕФА финишная позиция "Шахтера" по итогам сезона 2020/21 была определена еще раньше – восемнадцатое место. "Аякс" и "Порту", которые идут впереди (ближайшие к "горнякам"), прекратили свои выступления в еврокубках, а "Рома" шагает дальше. Но результаты конкурентов уже не важны, ведь главный итог определен – "Шахтеру" нужно стечение обстоятельств, чтобы оказаться во второй корзине следующей Лиги чемпионов. Например, чтобы текущую Лигу Европы выиграл МЮ (не став чемпионом АПЛ), а текущую Лигу чемпионов – "Реал", не став чемпионом Примеры. Поможет также победа ПСЖ в чемпионате Франции. Но могут быть и варианты на понижение: например, если "Челси" или "Ливерпуль" финишируют в топ-4 АПЛ, или же если "Рома" умудрится отвоевать четвертое место у "Аталанты" в Серии А.

"Динамо" (Киев) прекратило свои выступления на евроарене синхронно с "Шахтером", но были вопросы, смогут ли киевляне сохранить за собой финишную 31-ю позицию рейтинга. Сохранили. Со спины поджимали "Динамо" (Загреб) и "Славия", но обе команды проиграли и вылетели из Лиги Европы, оставшись в таблице рейтинга клубов за спиной киевского "Динамо".

Поэтому, сейчас киевляне сохраняют место в третьей корзине следующей Лиги чемпионов. Дальнейшие расклады зависят от итогов национальных чемпионатов, но есть комфортная уверенность, что в четвертую корзину представитель Украины не опустится.