Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия обходит Россию, потери Украины не критичны

"Все пропало", – сказав би герой знаменитої комедії, нам же доводиться аналізувати. Факт втрати й другої команди ще до початку раунду плей-офф кваліфікації реально гнітить, але повноцінна картина вималюється тільки у процесі порівняння з іншими. Це порівняння трохи згладжує ситуацію.

Спершу давайте про очки. На кону в України стояло два бали, з яких завдяки перемозі "Шахтаря" та нічиї "Колоса" вдалося взяти півтора (0,3 за конвертацією Таблиці коефіцієнтів) – не найгірша ефективність. А що там конкуренти? Росія з трьох можливих очок взяла 0,5; Шотландія з п'яти можливих – два; Австрія – з двох можливих одне; Бельгія з трьох можливих – два; Нідерланди – з трьох можливих три. Тобто, найвища ефективність набору очок спостерігається саме у представників країни тюльпанів, а далі йдемо ми собі милі.

Нідерланди, Бельгію та Шотландію за підсумком тижня відпустили трішечки вперед, відносно Росії та Австрії трішечки зміцнили позиції у загальній Таблиці. Тут одразу впадає в очі факт випередження Шотландією Росії. Плавнісінько "сильніший на дві голови чемпіонат" скотився уже на дев'яту позицію.

У Росії, як і у нас, дві втрати уже на цьому етапі сезону. Але ви не порівнюйте можливості наших сільських колосів і їхніх рубінів з бюджетом понад десять мільйонів. Та й війна йде у нас в країні, а не у них (вони, навпаки, її розв'язали) Росія до того ж уже втратила можливість забрати й другий бонус за вихід до групи Ліги чемпіонів. В України така можливість все ще є.

Одну команду втратила Шотландія. Представників цієї країни точно не буде у Лізі чемпіонів, але вже є два гарантованих місця в груповому етапі Ліги Європи/Ліги конференцій. Питання полягає у тому, чи буде у шотландців чотири активних учасники осені. І тут варто подивитися на календар: ЛАСК (Австрія) боротиметься за групу Ліги конференцій з "Сент-Джонстоном" (Шотландія). Двоє представників наших конкурентів. А пройти може тільки один.

Ще одна така сутичка – "Андерлехт" (Бельгія) - "Вітесс" (Нідерланди). Бельгія – одна з двох країн, яка розташована у Таблиці коефіцієнтів нижче сьомого місця і яка зберігає максимальне представництво в євротурнірах. Добре, що відносно цієї країни у нас є солідний гандикап (понад три бали у загальній Таблиці). Чудово йдуть Нідерланди (сьоме місце сезонного рейтингу, всі команди у грі) і потіснити їх з сьомої позиції буде надто складно. Можливо, є сенс змінити орієнтир і замість стелі подивитись на підлогу? Адже Сербія тихою ходою ще минулого тижня випередила Бельгію та йде тепер одразу за спиною України. Відстає, щоправда, майже на три бали, але й очки діляться на чотири, а не на п'ять (команд залишилося дві).

Австрія – також небезпечний опонент. У групі з шести виділених конкурентів наразі має найнижчий сезонний коефіцієнт (0.900), але вже має три гарантованих путівки у груповий етап і можливість взяти бонус за Лігу чемпіонів. "Зоря" - "Рапід" (Відень)? Не ключове протистояння, адже це боротьба не на виліт з єврокубків, а за фінансовий добробут клубів та престиж. З точки зору Таблиці коефіцієнтів у групі Ліги конференцій (саме туди відправиться невдаха) "Зорі", мабуть, буде навіть легше, ніж у групі Ліги Європи. Як, власне, і "Рапіду". Тут інша дилема: то все ж ЛАСК (Австрія) чи "Сент-Джонстон" (Шотландія)? Добре, що хтось вилетить, шкода, що відсіяти не можна обох.

Процес триває й уже цікавіше. Уже стає ясніше, хто куди і як рухається. Безперечно, було неприємно втрачати двох представників, але хіба ви ще не звикли? Хіба з часів зникнення "Металіста"/"Дніпра" ще не прижилися з думкою, що рейтинг країни тягнуть дві-три наші команди? І тягнуть, скажемо ми вам, не зі швидкістю черепахи.