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Грузины тоже все. Еще девять стран выбыли из еврокубков

Рейтинг клубов УЕФА
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Еще стоит отметить вылет Боснии и Герцеговины

Грузины тоже все. Еще девять стран выбыли из еврокубков

UA-Футбол
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Завершились матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. Ранее еврокубковый сезон закончился для Сан-Марино, Андорры, Черногории, Северной Македонии, Лихтенштейна и Беларуси. Теперь к этому списку добавилось еще девять стран.

Это Исландия, Уэльс, Грузия, Мальта, Фарерские острова, Албания, Северная Ирландия, Косово и Босния и Герцеговина.

Добавим, что самой рейтинговой Ассоциацией, которая уже понесла потери, является Шотландия (минус одна команда). За ней сразу Россия, потерявшая двух представителей. В то же время среди тех, кто ниже Украины в Таблице коэффициентов, максимальную квоту сохраняют только Бельгия и Турция.

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В статье: Таблица коэффициентов
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