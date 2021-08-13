Грузины тоже все. Еще девять стран выбыли из еврокубков

Завершились матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций. Ранее еврокубковый сезон закончился для Сан-Марино, Андорры, Черногории, Северной Македонии, Лихтенштейна и Беларуси. Теперь к этому списку добавилось еще девять стран.

Это Исландия, Уэльс, Грузия, Мальта, Фарерские острова, Албания, Северная Ирландия, Косово и Босния и Герцеговина.

Добавим, что самой рейтинговой Ассоциацией, которая уже понесла потери, является Шотландия (минус одна команда). За ней сразу Россия, потерявшая двух представителей. В то же время среди тех, кто ниже Украины в Таблице коэффициентов, максимальную квоту сохраняют только Бельгия и Турция.