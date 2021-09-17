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Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер держится на восемнадцатом месте, Динамо – в топ-30, Заря наравне с Ференцварошом

Рейтинг клубов УЕФА
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Начало сезона, но темп очень медленный

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер держится на восемнадцатом месте, Динамо – в топ-30, Заря наравне с Ференцварошом

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Само высоко среди украинских клубов в рейтинге в начале сезона стоит "Шахтер". Он восемнадцатый, все достижения завязаны на бонусных очках за выход в группу Лиги чемпионов. Поражение от "Шерифа" не обусловило падение в рейтинге, но не позволило обойти "Лейпциг", который впереди на одну позицию.

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер держится на восемнадцатом месте, Динамо – в топ-30, Заря наравне с Ференцварошом - изображение 1

"Динамо" к четырем бонусным очкам за выход в группу добавило одно очко за ничью с "Бенфикой". Это позволило зайти в топ-30, опередив "Динамо" (Загреб) и "Спортинг" (Лиссабон).

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер держится на восемнадцатом месте, Динамо – в топ-30, Заря наравне с Ференцварошом - изображение 2

"Заря" делит 92-е место с "Ференцварошем", но слишком прочными позиции луганчан в топ-100 назвать нельзя. Позади такие сильные клубы как "Фенербахче", "Унион" (Берлин), "Монако", ПАОК, "Рапид" (Вена) и др. Что интересно, очков в этом сезоне "Заря" еще не набирала. 2,5 балла, которая сейчас числятся в таблице – это "авансовое" начисление за участие в групповом этапе еврокубка. Для того, чтобы улучшить этот показатель, "Зари" необходимо добыть минимум одну победу и ничью.

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер держится на восемнадцатом месте, Динамо – в топ-30, Заря наравне с Ференцварошом - изображение 3

скриншоты - kassiesa.net

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