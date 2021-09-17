Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер держится на восемнадцатом месте, Динамо – в топ-30, Заря наравне с Ференцварошом

Само высоко среди украинских клубов в рейтинге в начале сезона стоит "Шахтер". Он восемнадцатый, все достижения завязаны на бонусных очках за выход в группу Лиги чемпионов. Поражение от "Шерифа" не обусловило падение в рейтинге, но не позволило обойти "Лейпциг", который впереди на одну позицию.

"Динамо" к четырем бонусным очкам за выход в группу добавило одно очко за ничью с "Бенфикой". Это позволило зайти в топ-30, опередив "Динамо" (Загреб) и "Спортинг" (Лиссабон).

"Заря" делит 92-е место с "Ференцварошем", но слишком прочными позиции луганчан в топ-100 назвать нельзя. Позади такие сильные клубы как "Фенербахче", "Унион" (Берлин), "Монако", ПАОК, "Рапид" (Вена) и др. Что интересно, очков в этом сезоне "Заря" еще не набирала. 2,5 балла, которая сейчас числятся в таблице – это "авансовое" начисление за участие в групповом этапе еврокубка. Для того, чтобы улучшить этот показатель, "Зари" необходимо добыть минимум одну победу и ничью.

скриншоты - kassiesa.net