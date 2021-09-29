Историческое достижение Шерифа и небольшой прогресс Шахтера в рейтинге клубов

Ничья "Шахтера" и поражение "Лейпцига" в Лиге чемпионов позволили украинской команде на одну позицию подняться в клубном рейтинге УЕФА (17 место). Сейчас у "Шахтера" и "Лейпцига" одинаковый пятилетний коэффициент (70.000), но "горняки" выше благодаря лучшему показателю текущего сезона (5.000 против 4.000 у "Лейпцига").

Проблема в том, что немецкая команда проиграла "Брюгге", а это плюс 0,4 балла к бельгийской доли в Таблице коэффициентов. В текущем сезоне Украина опережает Бельгию в общей Таблице на комфортных три балла (30.600 против 27.600 у бельгийцев), но следующий сезон Бельгия точно начнет выше нас. Ведь у нее от пятилетки отвалится коэффициент 2.600, а у Украине – 8.000. По состоянию на сейчас Бельгия в стартовой Таблице коэффициентов следующего сезона (2022/23) опережает Украину на 2.400 балла.

На этой неделе у Украины еще два матча в еврокубках, у Бельгии – три.

И два слова о "Шерифе", который к победе над "Шахтером" две недели назад добавил победу над "Реалом" на "Бернабеу". Своей стране команда принесла уже пятнадцать очков, или 3,5 балла по конвертации Таблицы коэффициентов. Это лучший показатель за всю историю выступлений Молдовы в еврокубках. Ранее рекорд также принадлежал "Шерифу" и составлял 9,5 балла (2.375 по конвертации ТК) (сезон 2017/18). Лично "Шерифу" в рейтинг клуба в этом сезоне упало уже восемь баллов. Для повторения абсолютного личного рекорда за все время выступлений в еврокубках нужна еще одна ничья.

Сейчас команда Юрия Вернидуба поднялась на 58 место клубного рейтинга УЕФА. А Молдова в сезонном рейтинге Ассоциаций (коэффициент 2021/22) – четвертая.

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