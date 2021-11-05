Рейтинг клубов УЕФА. Заря поднялась на десять позиций, Шахтер и Динамо теряют высоту
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Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
В той зоне таблицы Рейтинга клубов УЕФА, где находится "Заря", плотность очень высока, поэтому каждый заработанный балл может существенно улучшить картину. Пример луганцев – показателен. После первой победы в группе, одержанной в Болгарии над ЦСКА, украинский участник Лиги конференций находился в конце первой сотни рейтинга – делил 94-е – 95-е места. Вторая победа над ЦСКА позволила "отбить" обязательный минимум, полученный от УЕФА за участие в групповом этапе (2,5 балла) и выйти в плюс (четыре балла – плюс 1,5 балла до гарантированного минимума). Это помогло взлететь сразу на десять позиций и оказаться возле топ-85. Сейчас "Заря" делит позиции с 84-й по 88-ю включительно с "Монако", ПАОКом, "Генком" и "Шальке". Каждый последующий балл, соответственно, будет способствовать дальнейшему росту.
скриншот - kassiesa.net
"Динамо" и "Шахтер" только теряют, хоть и незначительными темпами. Дончане после третьего тура делили 18-е – 19-е места с "Лейпцигом", а после четвертого опустились на чистое 19-е. "Динамо" (Киев) было в группе претендентов на места с 31-го по 33-е включительно, а после поражения от "Барсы" понизилось до уровня 33-й – 34-й позиции. У киевлян одинаковый рейтинг с "Зенитом", но представитель страны-агрессора, ведущей на Донбассе войну, выше благодаря бОльшему достижению в текущем сезоне.
скриншот - kassiesa.net
Следующие еврокубковые матчи "Динамо", "Шахтер" и "Заря" проведут против представителей топ-25 рейтинга УЕФА – "Баварии", "Интера", "Ромы".
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