Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер рискует не удержаться в топ-20, шаткие позиции Динамо в топ-35
Заря – с шансами финишировать в топ-100
фото - Олександр Приходько
Вместе с борьбой за лучшие позиции в Таблице коэффициентов, прекратилась борьба украинских полпредов за позиции в клубном рейтинге. Нет даже возможности продвижения благодаря коэффициенту Лиги. А вот практически все основные соперники еще в игре.
Поэтому текущие позиции наших клубов оцениваем под призмой их "стоячей" конкуренции с соседями. "Шахтер" находится на 19-м месте, но будет очень сложно завершить сезон в топ-20. Практически невозможно, ведь позади на один балл – "Вильярреал", "Зальцбург" и "Лион", в пяти баллах – "Наполи", в шести – "Интер". Все они будут играть весной. Так что успехом для "горняков" будет удержаться в топ-25.
"Динамо" делит 35-е место с "Црвеною Звездой", но тоже, вероятно, будет падать. Сзади в трех баллах – "Олимпиакос", "стоящая" "Валенсия" отстает на четыре очка (возможно продвижение благодаря увеличению коэффициента Ассоциации), активные "Копенгаген", "Брага" и "Рейнджерс" тоже отстают не безнадежно (≤ 5 баллов). Будет неплохо, если Динамо финиширует в топ-40.
"Заря" сейчас 85-я, но группа испанских команд, пребывающая за спиной, потеснит луганчан ниже. Возможен еще сюрприз от венского "Рапида", но в целом шансы не потерять место в топ-100 достаточно высоки.
Этот рейтинг важен для посева при жеребьевках и корзин в розыгрыше следующего еврокубкового сезона. "Заря" может претендовать на третью корзину следующей ЛЕ и посев в раунде плей-офф квалификации ЛК. "Шахтер" вряд ли сможет подняться выше третьей корзины следующей ЛЧ, а "Динамо" – выше четвертой. Зато наши гранды должны находиться в посеве во время квалификационных раундов. Точно оценить картину удастся только в конце текущего - начале следующего сезона.
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