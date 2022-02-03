Динамо и Шахтер могут понизиться в рейтинге клубов. Это повлияет на их перспективы посева / корзин в следующей ЛЧ

Помимо борьбы в Таблице коэффициентов, где Украину больше всего сейчас интересует динамика Бельгии и Швейцарии (показатели Сербии, Греции, Хорватии, Дании и страны-агрессора России важны с учетом следующего сезона), стратегическое значение приобретает борьба в таблице рейтинга клубов. И "Динамо", и "Шахтер" летом будут проходить квалификацию Лиги чемпионов (если не случится сенсации в УПЛ), так что для обоих полезно будет удержаться в рейтинге как можно выше. Это может помочь оказаться в посеве, а также способствовать шансам оказаться в более высоких корзинах при жеребьевке групп.

скриншот - kassiesa.net

"Шахтеру" больше всего угрожают "Зальцбург" (Австрия), "Вильярреал" (Испания) и "Лион" (Франция). Стратегическая задача здесь – не пропустить вперед себя "Зальцбург", который наверняка автоматически окажется в группе Лиги чемпионов 2022/23 и будет влиять на понижение корзины "горняков". "Вильярреал" в своем чемпионате отстает от зоны Лиги чемпионов на четыре очка, "Лион" в своем – на шесть (по состоянию на 03.02.2022). Если эти клубы опередят "Шахтер" в рейтинге, логично будет болеть за их непопадание в зону Лиги чемпионов своих чемпионатов.

скриншот - kassiesa.net

"Лион" может повлиять и на понижение "Динамо" в сетке квалификации Лиги чемпионов на пути представителей лиг – это если финиширует во Франции третьим. Кроме того, киевлян поджимают "Олимпиакос" (Греция), "Копенгаген" (Дания), "Рейнджерс" (Шотландия) и "Брага" (Португалия). С "Олимпиакосом" "Динамо" может пересечься в квалификации только на пути чемпионов (если обе команды выиграют свои внутренние лиги), с "Копенгагеном" и "Рейнджерсом" – либо на пути чемпионов (если все выиграют свои внутренние лиги), либо на пути представителей лиг (если все в своих чемпионатах станут вторыми). Рейтинг "Браги" будет актуален для "Динамо", если оно не станет чемпионом Украины (а будет вице-чемпионом), а "Брага" в португальской лиге будет третьей (сейчас отстает на шесть баллов от "Бенфики").

Среди упомянутых клубов "Зальцбург" и "Вильярреал" будут играть в феврале в 1/8-й финала Лиги чемпионов (могут набрать очки как в рейтинг клубов, так и в Таблицу коэффициентов), а "Олимпиакос", "Рейнджерс" и "Брага" – в 1/16-й (стыковой раунд) Лиги Европы и Лиги конференций (могут набрать очки только в Таблицу коэффициентов). "Лион" и "Копенгаген" квалифицировались сразу в 1/8-ю финал Лиги Европы и Лиги конференций соответственно.

Старт плей-офф – уже 15-го февраля.