Шахтер впервые за последние шесть лет вылетел из топ-20 клубного рейтинга

Перед возобновлением Лиги чемпионов 2021/22 донецкий "Шахтер" занимал 19-ю позицию в таблице рейтинга клубов, но первые же попытки конкурентов потеснить "горняков" оказались удачными. Сначала "Зальцбург" не проиграл "Баварии", а затем "Вильярреал" зацепился за ничью в матче с "Ювентусом". Это значит, что "Шахтер" финиширует в сезоне максимум на 21-м месте, хотя сейчас, когда еврокубки еще продолжаются, формально "горняки" делят 19-е место с "Зальцбургом" и "Вильярреалом".

Динамика "Шахтера" в рейтинге клубов / скриншот - kassiesa.net

Это историческое падение, поскольку "Шахтер" вылетел из топ-20 клубного рейтинга УЕФА впервые с 2017-го года. То есть, впервые за последние шесть сезонов. Также примечательно, что следующий сезон "горняки" начнут на самой низкой с 2009-го года позиции – 24-й.