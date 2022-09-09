Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер возвращается в топ-25, Динамо – на рубеже первой полусотни
Днепр-1 пока остается чисто с рейтингом Ассоциации – без личных достижений
Фото: шахтер
Было время, когда "Шахтер" благодаря личному рейтингу уверенно проходил во вторую корзину Лиги чемпионов. Теперь это кажется отдаленной мечтой, хотя матч с "Лейпцигом" показал, что невозможно ничего не существует. Два очка, вместе с четырьмя бонусами, вернули "горняков" в топ-25 клубного рейтинга. Примечательно, что за один матч этого сезона "Шахтер" набрал такой же личный рейтинг, как за весь прошлогодний поход по Европе – 6.000.
Задача минимум – обойти "Лион", который впереди на три балла, но не участвует в еврокубках. Со спины поджимают "Байер", "Зальцбург", "Динамо" (Загреб) и "Рейнджерс". Все опасны.
"Динамо" в рейтинге в настоящее время уступает таким клубам как "Црвена Звезда", "Славия", "Брага", "Копенгаген" и т.д. Это не упрек, просто факт. 45-е место – позиция с перспективами попадания в высокие корзины Лиги Европы/Лиги конференций, но не Лиги чемпионов. Для того, чтобы там быть не в компании низкорейтинговых, нужно место хотя бы в топ-30.
Есть ли для этого перспективы? Восемь клубов опережают "Динамо" не более чем на четыре балла. Это две победы, но сначала нужно перекрыть автоматическое начисление от УЕФА за участие в групповом раунде Лиги Европы (три балла, ничья и победа). Кроме того, семь из этих восьми клубов – активные участники еврокубков этого года, поэтому на месте стоять не будут.
Цель – удержаться в топ-45. Давление со спины создают "Милан" и АЗ, относительно "Марселя", "Селтика", "Гента" и "Мальме" есть какой-никакой запас.
Третий самый рейтинговый клуб Украины – "Заря". Позиция в топ-90 – весьма солидно, но на сегодня – не актуально. Потому что на евроарене в сезоне 2022/23 происходит простой. "Днепр-1" далеко за пределами второй сотни (235 место), опираясь сугубо на показатель ассоциации. Для видимого прогресса нужно начать не проигрывать в Европе.
Скриншот - kassiesa.net
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