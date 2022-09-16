Рейтинг клубов УЕФА. Шаг к прогрессу от Днепра-1, напряженная борьба Шахтера, угроза для Динамо

Три еврокубковых матча на неделе – три разных результата. "Днепр-1" победил, "Шахтер" сыграл вничью, "Динамо" проиграло. Все это соответственно отразилось на картине рейтинга клубов.

Для "Днепра-1" это первые в истории еврокубковые очки. Это еще не прогресс, а просто шаг в направлении прогресса. Команда за выход в групповой раунд Лиги конференций получила от УЕФА 2.500 балла, что "перекрывается" победой и ничьей. Победа есть – еще нужно минимум одно очко (ничья). Но для общего, а не только сезонного прогресса, "Днепру-1" нужно набрать личный рейтинг выше, чем рейтинг Ассоциации – 5.340. Для этого нужны еще две победы. Возможно, дуэль с "Вадуцом" пригодится.

"Шахтер" благодаря ничьей с "Селтиком" удержался в топ-25. Но борьба очень напряженная. "Байер" уже догнал "горняков", уступая ему только по показателю сезонного рейтинга (но не общего). Также не отстает "Зальцбург", что практически не оставляет "горнякам" права на ошибку. Но наверху всегда так – плотно и напряженно.

"Динамо" держится на 45-м месте, но подпускает к себе конкурентов. "Милан" приблизился на расстояние одной победы, АЗ позади на два с половиной балла. Учитывая, что в группе преследователей три клуба неактивны, шансы удержаться в топ-50 "Динамо" сохраняет. Но это скорее будет восприниматься как недоработка конкурентов, нежели достижение киевлян.

Борьба в еврокубках возобновится через три недели – после окна сборных.

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