Рейтинг клубов УЕФА. Прогресс невозможен
Два поражения и ничья – результаты трех украинских представителей на неделе
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В таблице рейтинга клубов ситуация похожа на ту, которая на неделе развернулась в Таблице коэффициентов. Из-за отсутствия побед отсутствует украинский прогресс, а потеря позиций не оформлена только из-за недоработки конкурентов.
К примеру, "Байер" мог обойти "Шахтер", если бы выиграл или хотя бы сыграл вничью. Но леверкузенцы проиграли. Зато выиграл "Зальцбург", который пока не обошел "горняков", но приблизился к ним на минимальное расстояние. Больше из-за спины, учитывая результаты "Рейнджерса" и "Динамо" (Загреб), никто не угрожает. В перспективе опасность может исходить от "Брюгге", проводящего в Лиге чемпионов очень мощный сезон.
"Динамо" все еще держится в топ-45, но прогресс невозможен без минимум двух побед или одной победы и двух ничьих в трех последних матчах группы. Здесь уже остро стоит вопрос о способности киевлян обойти "пассивный" ЛАСК. Что касается преследователей, то АЗ уже практически догнал "Динамо". "Милан" упустил свой шанс, проиграв "Челси". "Марсель" и "Селтик" тоже опасны, хотя и не столь стремительны.
"Днепр-1" ничьей с "Вадуцом", прибавившейся к победе над "Аполлоном" в предыдущем туре, "перекрыл" минимальное начисление за попадание в группу. Прогрессу не будет способствовать даже потенциальная будущая победа над "Вадуцом" во втором матче – она не поможет превзойти суммарный показатель Ассоциации, который присваивается клубу, если его личный рейтинг ниже коэффициента страны. "Днепру-1" нужно победить "Вадуц" и затем как минимум не проиграть в одном из двух заключительных матчей группы. Тогда будет прогресс. А вообще, можно претендовать на попадание в топ-200 – это реально. И этого в будущем может хватить, чтобы быть не в последней корзине Лиги конференций.
скриншоты - kassiesa.net
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