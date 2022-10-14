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Рейтинг клубов УЕФА. Днепр-1 близок к прогрессу, Шахтер держит позицию

Рейтинг клубов УЕФА
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У Динамо – застой

Рейтинг клубов УЕФА. Днепр-1 близок к прогрессу, Шахтер держит позицию

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" – новичок еврокубков. Набрав пять очков в Таблицу коэффициентов (и таблицу рейтинга клубов), днепряне вышли на одиннадцатое место среди двадцати украинских полпредов в общей таблице вклада коэффициентов. Столько, сколько сегодня есть у "Днепра-1", "Металлург (Запорожье) набирал в течение двух сезонов, а "Александрия" – трех сезонов. Также "Днепр-1" стал лучшим украинским дебютантом, начиная с 1994-го года включительно. Больше в свой премьерный еврокубковый сезон среди украинских команд последний раз набирал "классический" "Днепр" – шесть баллов в 1993-м году. Но у сегодняшнего дебютанта в запасе еще минимум два матча.

Если в них будет добыта хотя бы одна ничья, произойдет прогресс в Таблице рейтинга клубов. Его пока нет, ведь личный рейтинг "Днепра-1" (5.000) не превосходит общий рейтинг Ассоциации (5.500). В таких случаях клубу присваивается именно коэффициент страны. Один балл, полученный в предстоящих поединках, поднимет "Днепр-1" в топ-210. Два балла (а это одна победа, или ничья с "Аполлоном", за которую перепадет еще балл бонуса) поднимут "Днепр-1" в топ-185. Амбициозная цель, к которой нужно идти.

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Рейтинг клубов УЕФА. Днепр-1 близок к прогрессу, Шахтер держит позицию - изображение 1

"Шахтер" благодаря ничьей с "Реалом" удержался в топ-25, еще на шаг приблизившись к "пассивному" "Лиону" и не дав себя догнать "Зальцбургу", который на неделе набрал один балл. "Динамо" (Загреб) и "Рейнджерс" тормозят, что оставляет "горнякам" шансы удержаться на своем текущем месте (отражаясь от постоянных атак "Зальцбурга"). "Брюгге" из-за спины также очень опасен, но гандикап у "Шахтера" есть. К тому же на кону еще стоят бонусы, которые "горняки" могут взять за выход из группы Лиги чемпионов. Это стало бы существенным усилением позиций.

Рейтинг клубов УЕФА. Днепр-1 близок к прогрессу, Шахтер держит позицию - изображение 2

"Динамо" из "разделенного" 44-го места откатилось на "чистое" 45-е. Небольшая беда, учитывая тот факт, как плохо команда играет в еврокубках (уже шесть поражений подряд). Смешнее всего то, что большинство конкурентов пока не пользуются ситуацией. АЗ и "Милан" проиграли, приблизился "Марсель", в перспективе опасными могут быть "Вест Хэм" и "Бетис". Все будет зависеть от исхода битвы "Динамо" с АЭКом. При победе и выходе в Лигу конференций можно будет думать как минимум о сохранении места в топ-45.

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Рейтинг клубов УЕФА. Днепр-1 близок к прогрессу, Шахтер держит позицию - изображение 3

Следующий раунд еврокубков и, соответственно, обновление рейтинга клубов – через две недели.

Полная таблица рейтинга клубов - ЗДЕСЬ >>>

Скриншоты - kassiesa.net

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В статье: Рейтинг клубов УЕФА Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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