Рейтинг клубов УЕФА. Стремительный прогресс Днепра-1, движение вперед Шахтера, Динамо вылетело из топ-45

"Днепр-1" выполнил все необходимые условия для прогресса и спрогрессировал. Благодаря высокой плотности в той зоне, где был представитель Украины, прогресс оказался очень стремительным. Во-первых, было "перекрыто" обязательное начисление от УЕФА в виде двух с половиной баллов за групповой раунд. Во-вторых, в течение сезона набрано больше, чем присваиваемый новичкам коэффициент Ассоциации. В-третьих, уже сейчас учитываем минимум балл бонуса, который достался вместе с гарантией выхода из группы минимум со второго места. Следовательно, восемь баллов, которые набрал "Днепр-1", позволили команде с 229-го места подняться на 165-е.

Возможности для дальнейшего роста еще есть даже в групповом раунде. В случае не проигрыша АЗ в последнем туре "Днепр-1" вплотную приблизится к топ-150; победа над нидерландцами позволит укрепиться в топ-125. Для того, чтобы догнать "Зарю" и стать третьей силой Украины еще в этом сезоне, нужно еще восемь баллов. Это минимум четвертьфинал Лиги конференций (при условии выхода из группы с первого места и двух побед в 1/8-ой).

Ничья с "Селтиком" позволила "Шахтеру" не просто удержать место в топ-25, а сделать прогресс на одну позицию – за спиной остался "не активный" "Лион". "Байер" и "Зальцбург" продолжают преследование, а вот "Рейнджерс" уже точно не конкурент. Вероятно, "отвалится" и "Динамо" (Загреб), что повышает шансы "Шахтера" удержаться в топ-30 по итогу сезона. Но цель – не вылететь из топ-25. Это возможно.

"Динамо" падает и будет опускаться дальше. Сейчас эта позиция ниже топ-45, и существует угроза вылета из первой полусотни. По всей видимости, она реализуется еще до конца группового раунда, хотя все зависит от итоговых позиций "Марселя" и "Гента". Если они не выйдут в евровесну, то "Динамо" останется плюс-минус на своем уровне.

Следующие матчи – уже через неделю, и там на кону для "Шахтера" – семь баллов (с учетом возможного бонуса за плей-офф Лиги чемпионов), для "Днепра-1" – три балла (с учетом одного балла бонуса за возможный выход в 1 /8-ю Лиги конференций). Шансов на прогресс "Динамо" не осталось.

Скриншоты - kassiesa.net