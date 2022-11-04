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Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер удержался в топ-25, Динамо - в топ-50. Днепр-1 - наименее рейтинговый участник весенней стадии

Рейтинг клубов УЕФА
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Результаты группового раунда

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер удержался в топ-25, Динамо - в топ-50. Днепр-1 - наименее рейтинговый участник весенней стадии

фото - СК Дніпро-1

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В шестом туре группового раунда европейских турниров украинские представители очков не набирали, так что изменения в таблице рейтинга клубов можно оценивать разве что по движениям конкурентов. Собственно, резкими эти движения не были. "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" сохранили позиции, которые имели после пятого игрового дня.

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Дончане удержались в топ-25, хотя и позволили "Байеру" сравняться с собой по очкам. "Шахтер" сейчас выше благодаря лучшему коэффициенту последнего сезона. На расстоянии одной победы среди преследователей – "Зальцбург", а вот другим активным участникам еврокубков, кто может иметь цель обойти "Шахтер", - среди них "Брюгге", "Спортинг", "Фейеноорд", "Базель", - нужно доходить до финальных стадий своих турниров.

Сам "Шахтер" вряд ли опередит кого-то из вышестоящих. Поэтому задача – остаться в топ-25, чего будет хватать для посева в квалификации всех турниров, для первой корзины Лиги Европы и Лиги конференций и для третьей корзины – Лиги чемпионов.

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер удержался в топ-25, Динамо - в топ-50. Днепр-1 - наименее рейтинговый участник весенней стадии - изображение 1

"Динамо" держится на 49-м месте без возможности для прогресса. Но сзади много опасных оппонентов. Самые грозные из них – "Гент" и "Реал Сосьедад", которым хватит одной-двух побед для опережения киевлян. Также неподалеку находятся "Истанбул", "Монако", "Фенербахче", "Клуж", "Ференцварош", "Мидтьюлланн", "Партизан" и "Карабах", которые гарантировали себе евровесну и могут угрожать позициям "Динамо" своим продвижением. Удержаться в первой полусотне будет нереально сложно, а вот не вылететь из топ-60 можно.

Скорее всего, "Динамо" лишится аргументов для претензий на первую корзину Лиги Европы. Также личного рейтинга может не хватить на посев на поздних стадиях квалификации Лиги чемпионов – даже на пути чемпионов, если по нему придется идти.

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер удержался в топ-25, Динамо - в топ-50. Днепр-1 - наименее рейтинговый участник весенней стадии - изображение 2

"Днепр-1" оставил за собой 165 место – и существенно ниже команда уже не опустится, ведь за спиной нет ни одного активного участника еврокубков. "Днепр-1" – наименее рейтинговый участник весенней стадии всех трех международных турниров. А вот для прогресса поле широкое: даже одна ничья поднимет "Днепр-1" более чем на десять позиций, что станет крепкой заявкой в ​​следующем сезоне не быть в четвертой корзине Лиги конференций (если придется сыграть в этом турнире).

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер удержался в топ-25, Динамо - в топ-50. Днепр-1 - наименее рейтинговый участник весенней стадии - изображение 3

Но для прогресса "Днепру-1" обязательно нужно проходить в стадию 1/8-ю финала (собственно, как и "Шахтеру"). Ведь очки за стыки идут в рейтинг страны в Таблице коэффициентов, но не в личный зачет клубов.

Все скриншоты - kassiesa.net

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В статье: Рейтинг клубов УЕФА Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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