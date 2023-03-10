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Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер потерял одну позицию, Динамо на грани вылета из топ-50, Заря пока в топ-100

Рейтинг клубов УЕФА
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После первых матчей 1/8-й финала Лиги конференций и Лиги Европы

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер потерял одну позицию, Динамо на грани вылета из топ-50, Заря пока в топ-100

Фото: сайт uefa

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Результаты матчей 1/16-й финала (стыкового раунда) Лиги Европы и Лиги конференций не шли в личный зачет клубов в рейтинг ("Шахтер" получил один бонусный балл за выход в 1/8-ю финала). А вот 1/8-я – это уже полноценная возможность набирать очки.

"Шахтер" сыграл вничью с "Фейеноордом", пополнив личную копилку одним очком. Прогресса это не дало (и не могло дать), и что самое важное – не уберегло от небольшого регресса. "Байер" одержал победу, набрал два очка и потеснил "горняков" с 24-го на 25-е место. Дальше из-за спины никто не угрожает.

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер потерял одну позицию, Динамо на грани вылета из топ-50, Заря пока в топ-100 - изображение 1

Этот рейтинг (63.000) обеспечит "Шахтеру" посев на ранних этапах квалификации Лиги чемпионов (если придется ее проходить), посев в раунде плей-офф еще может быть не обеспечен. В групповом раунде Лиги чемпионов такой рейтинг даст пропуск в третью корзину. Лига Европы/Лига конференций – первая корзина.

"Динамо" находится на грани вылета из топ-50 – 49-е место. На следующей неделе киевлян могут опередить "Гент" (если не проиграет "Башакшехиру") и "Реал Сосьедад" (если пройдет "Рому", но в первом матче было поражение 0:2). Этого рейтинга может хватить для посева в квалификации Лиги конференций, также можно претендовать на первую корзину этого турнира (но гарантий первой корзины Лиги Европы нет). Почти наверняка в Лиге чемпионов такой рейтинг даст четвертую корзину. В квалификации Лиги чемпионов возможен, но не гарантирован, посев на ранних стадиях.

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер потерял одну позицию, Динамо на грани вылета из топ-50, Заря пока в топ-100 - изображение 2

"Заря" находится в топ-100 (98-е место), но рискует уже на следующей неделе пропустить вперед себя "Юнион Сент-Жилуаз", "Лех" и "Ниццу". Рейтинг в 16.000 обеспечит посев на ранних стадиях квалификации Лиги конференций, возможен посев и в раунде плей-офф. В групповом этапе это претензии на вторую корзину. В групповом этапе Лиги Европы, скорее всего, третья или четвертая корзина.

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер потерял одну позицию, Динамо на грани вылета из топ-50, Заря пока в топ-100 - изображение 3

Для квалификации Лиги Европы рейтинг представителя Украины не актуален – там будет разделение на приоритеты. Представитель Украины (третья команда турнирной таблицы УПЛ) будет в первом.

"Днепр-1" находится на 165-м месте рейтинга (8.000). Это четвертая корзина Лиги Европы, третья или четвертая корзина Лиги конференций, посев на ранних стадиях квалификации Лиги конференций. В Лиге чемпионов – четвертая корзина, вероятнее всего – отсутствие посева в квалификации.

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В статье: Рейтинг клубов УЕФА
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Комментарии (2)
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vlapa (Киев)
10.03.2023 в 13:25
Лаціо - 41, Марсель нижче Копенгагена і Олімпіакоса - рейтинг СУПЕР
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download1 (huyersk)
10.03.2023 в 12:32
Динамо своєю ганебною грою втратила те, що здобувалися декадами. Ганьба
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