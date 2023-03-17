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Рейтинг клубов. Шахтер остановился на 25 месте, где, вероятно, финиширует, Динамо удержалось в топ-50, Заря потеряла три позиции

Рейтинг клубов УЕФА
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До конца этого сезона возможны только минимальные изменения

Рейтинг клубов. Шахтер остановился на 25 месте, где, вероятно, финиширует, Динамо удержалось в топ-50, Заря потеряла три позиции

fcdynamo.com

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вместе с активными выступлениями в Таблице коэффициентов прекратились активные движения представителей Украины и в рейтинге клубов. Теперь изменения могут быть только на понижение, хотя это актуально разве что для "Зари". "Динамо" и "Днепр-1" ниже уже не упадут, перед "Шахтером" маячит сугубо теоретическая угроза потерять одно место. Рейтинг украинской Ассоциации (присваивается клубам, у которых рейтинг за пятилетний цикл ниже доли Ассоциации) тоже не изменится.

Итак, "Шахтер" остановился на 25-м месте. Теоретически есть угроза от "Спортинга", но ему для опережения "горняков" нужно выигрывать все без исключения матчи Лиги Европы. 25-26-е место рейтинга (63.000) – это третья корзина Лиги чемпионов, посев в квалификации Лиги чемпионов, первая корзина Лиги Европы.

Рейтинг клубов. Шахтер остановился на 25 месте, где, вероятно, финиширует, Динамо удержалось в топ-50, Заря потеряла три позиции - изображение 1

"Динамо" удержалось в топ-50. Аккуратно на последнем месте первой полусотни (35.000). Из-за спины никто уже не угрожает. Такой рейтинг позволяет надеяться на посев на ранних этапах квалификации Лиги чемпионов, в случае выхода в групповой этап – четвертая корзина. В Лиге Европы – вероятная вторая корзина с теоретическими шансами на первую. В Лиге конференций – первая корзина и посев во всех раундах отбора.

Рейтинг клубов. Шахтер остановился на 25 месте, где, вероятно, финиширует, Динамо удержалось в топ-50, Заря потеряла три позиции - изображение 2

"Днепр-1" опустился на одну строчку и с рейтингом 8.000 занимает 166-е место общего зачета. В Лиге чемпионов и Лиге Европы – это железная четвертая корзина. В квалификации Лиги чемпионов по лучшему стечению обстоятельств это посев во втором раунде, но шансы на это далеко не очевидны. Третий и четвертый раунды – без посева. В Лиге конференций можно надеяться на третью корзину, в случае необходимости проходить квалификацию возможен посев на ранних этапах.

Рейтинг клубов. Шахтер остановился на 25 месте, где, вероятно, финиширует, Динамо удержалось в топ-50, Заря потеряла три позиции - изображение 3

"Заря" на неделе потеряла три позиции и остается единственной украинской командой, которая еще может опуститься. Луганский клуб опередили "Юнион Сент-Жилуаз", "Лех" и "Ницца". На расстоянии одной ничьей позади находится "Андерлехт", а на расстоянии одной победы – "Фиорентина". Также "Зарю" может опередить итальянская Ассоциация (показатель для итальянских клубов без личного рейтинга). Реально рассчитывать на место в топ-105 (сейчас – 101-е и рейтинг 16.000).

Рейтинг клубов. Шахтер остановился на 25 месте, где, вероятно, финиширует, Динамо удержалось в топ-50, Заря потеряла три позиции - изображение 4

В Лиге чемпионов это четвертая корзина, при удачном стечении обстоятельств возможен посев во втором квалификационном раунде. В Лиге Европы можно претендовать на третью корзину. В Лиги конференций есть шансы на корзину номер два, а также на посев во всех раундах отбора.

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Более точная информация о перспективах наших клубов на посев в том или ином раунде того или иного турнира, а также на корзины посева, будет появляться постепенно с течением борьбы в национальных лигах. По состоянию на сегодняшний день еще очень много разных вариантов развития событий.

Скриншоты - kassiesa.net

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В статье: Рейтинг клубов УЕФА
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
17.03.2023 в 20:02
Шахтер на последних костях еще держится, Динамо сползает, про остальных говорить не приходится
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