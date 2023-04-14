Рейтинг клубов УЕФА. Заря теряет две позиции с угрозой опуститься еще на одну

В рейтинге клубов УЕФА на тех слоях таблицы, где находятся украинские представители, движений сейчас очень мало. "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1" остались на своих местах, однако такое развитие событий было известно заранее. "Шахтер" – 25-й и ниже уже не упадет. "Динамо" – пятидесятое, ниже также не опустится, "Днепр-1" – 166-й. Здесь также изменений до следующего сезона не произойдет.

Больше про рейтинг клубов в режиме Live читайте в Telegram UA-Football

Изменения коснулись того уровня, на котором находится "Заря". Луганчане перед началом четвертьфиналов текущих еврокубков находились на 101-й позиции с угрозой от "Фиорентины" и "Андерлехта" быть подвинутыми. Вот эта угроза и реализовалась: "Заря" уже 103-я. Далее есть угроза из-за увеличения коэффициента итальянской Ассоциации. Благодаря этому коэффициенту "Зарю" может обойти не активный в этом сезоне "Торино". Ну а дальше уже без угроз. То есть место в топ-105 останется за "Зарей".

О приблизительном соответствии рейтинга украинских клубов тем или иным корзинам/спискам посева писали раньше >>>, сейчас напомним ситуацию относительно "Зари". 103-104-е место с рейтингом 16.000 – это посев во втором и третьем квалификационном этапах Лиги конференций, но угроза не попасть в посев в четвертом раунде. На групповом этапе можно претендовать на вторую корзину.

Скриншот - kassiesa.net

В Лиге Европы можно претендовать на третью корзину (рейтинг клубов в квалификации этого турнира не актуален). В Лиге чемпионов есть шансы на посев во втором квалификационном раунде, в третьем – тоже. По стечению обстоятельств можно оказаться в посеве даже в раунде плей-офф. В случае выхода в групповой раунд Лиги чемпионов – четвертая корзина.

Борьба продолжается, но чем ближе к концу текущего сезона – тем меньше в ней интриг.