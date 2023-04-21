Рейтинг клубов УЕФА. Зарю обойдет итальянская Ассоциация – и на этом все

"Шахтер", "Динамо", "Днепр-1" – без изменений. Их позиции в таблице рейтинга клубов утвердились еще после вторых матчей 1/8-й финала еврокубков и с тех пор не менялись. И не изменятся. "Шахтер" – 25-й, "Динамо" – пятидесятое, "Днепр-1" – 166-й. Дальше будет только корреляция этого рейтинга с посевом/не посевом в квалификации еврокубков 2023/24. Пожалуй, все в теме, но все же напомним, что на основе клубного рейтинга также формируются три корзины группового раунда Лиги чемпионов, а также все корзины Лиги Европы и Лиги конференций. Соответственно, на этом всем завязаны списки потенциальных соперников украинских (как и всех остальных) команд.

Об этих потенциальных соперниках и будем говорить в следующих выпусках материалов – пока не сформируются группы всех трех еврокубков, с борьбой в которых и начнутся активные движения в таблице рейтинга клубов 2023/24. А сейчас фиксируем изменение, затронувшее "Зарю". Как и было спрогнозировано ранее, луганцев обойдет итальянская Ассоциация (доля от общего показателя страны в Таблице коэффициентов, которая присваивается командам без личного рейтинга или с рейтингом ниже этой доли). Следовательно, с текущей 103-й позиции "Заря" опустится на 104-ю. Теперь если от Италии в еврокубки выйдет команда без личного рейтинга ("Болонья", "Торино", "Сассуоло", "Удинезе" и т.п.), то она будет выше "Зари" в рейтинге.

Скриншот - kassiesa.net

Говорим об этих вещах в будущем времени ("обойдет", "опустится"), потому что по состоянию на сегодняшний день "Заря" все еще опережает итальянскую Ассоциацию – на 0.015 балла. Но поскольку полуфинал Лиги чемпионов сформировался чисто итальянский, набора Италией еще минимум пяти баллов в Таблицу коэффициентов не миновать. Это увеличит и рейтинг Ассоциации, что позволит ей обойти третью (в таблице рейтинга клубов) силу УПЛ.

Дальше будет практическое применение клубного рейтинга – посевы, потенциальные соперники, корзины. И обо всем этом мы постараемся вам рассказать. Следите за обновлениями.