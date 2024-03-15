Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер - на пути к группе ЛЧ, Динамо еще может опуститься, Заря - высоко, но без смысла

Бесспорно, в этом сезоне "Шахтер" еще может опуститься ниже текущей 26-й позиции. Из-за спины поджимают "Милан" (отстает на четыре очка) и "Брюгге" (отстает на пять очков). Но это уже не имеет определяющего значения.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Важно то, что "Шахтер" сохранил позицию самого рейтингового клуба среди стран, которые не имеют прямого выхода в группу следующей Лиги чемпионов (конкурентами были "Славия" и "Динамо" (Загреб), но они уже вылетели). Это означает, что "Шахтер" может забрать себе квоту CL-TH ("победитель Лиги чемпионов") в следующем розыгрыше еврокубков.

Для этого, прежде всего, нужно стать чемпионом УПЛ – без этого никакие расклады не актуальны. И второе условие – текущую Лигу чемпионов должна выиграть команда из топ-4 своей национальной лиги. Сейчас все четвертьфиналисты "подпадают" под требования – находятся в нужной зоне.

"Динамо" сейчас на 68-м месте рейтинга, но еще может пропустить вперед себя "Астон Виллу". "Заря" – 87-я, но ее рейтинг ничего не будет значить без прорыва в УПЛ и выхода в топ-5. "Днепр-1" находится вне топ-140 (141-е место), а украинские клубы без рейтинга (все, кроме вышеназванной четверки) заканчивают сезон за пределами лучших 245-ти клубов. Показатель Ассоциации – 5.600.

Украины точно будет иметь в следующем сезоне групповой раунд (Лиги чемпионов или Лиги Европы). Есть варианты, при которых минимум группу Лиги конференций гарантированно будет иметь третье место/победитель Кубка Украины. Далее будем следить за этим.