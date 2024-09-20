Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер начал новый цикл борьбы за прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов

С началом основного раунда еврокубков 2024/25 началась и основная борьба в рейтинге клубов. Для Украины сейчас здесь стратегически важен только один нюанс – на каком месте в конце кампании будет "Шахтер"? Если он будет наивыше среди представителей стран, которые идут ниже 10-го места в Таблице коэффициентов, то у нас появится шанс на прямую путевку в Лигу чемпионов 2025/26.

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Для получения этой путевки, кроме прогресса в рейтинге клубов, "Шахтеру" нужно будет стать чемпионом УПЛ, а также дождаться, чтобы текущую Лигу чемпионов выиграла команда из зоны Лиги чемпионов в своем национальном чемпионате. Все так же, как и на пути к Лиге чемпионов 2024/25, куда "Шахтер" пробился автоматически.

На неделе "Шахтер" добыл один балл (за ничью с "Болоньей"), что вместе с шестью бонусами, начисленными ранее, помогло опередить "Динамо" (Загреб) (благодаря большему коэффициенту, набранному в текущем сезоне – коэффициент пятилетки одинаков). Поэтому впереди среди конкурентов – только "Рейнджерс", который оторвался на семь очков.

"Шахтеру" нужно догнать шотландцев, а также не дать себя опередить тем, кто за спиной. Кроме Загреба, угрозу создают "Зальцбург", "Олимпиакос", "Црвена Звезда", "Копенгаген".

"Динамо" в рейтинге клубов идет на 71-м месте. Шансов на прямую путевку в Лигу чемпионов нет. Киевлянам нужны одна победа и одна ничья, чтобы "перекрыть" три балла, начисленные в рейтинг за участие в Лиге Европы. Все, что будет добыто поверх этого, будет идти в плюс.