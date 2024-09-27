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Рейтинг клубов УЕФА. Идеальный на неделе сценарий для Шахтера

Рейтинг клубов УЕФА

Без существенных изменений

Рейтинг клубов УЕФА. Идеальный на неделе сценарий для Шахтера

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На неделе играли три конкурента "Шахтера" в борьбе за самые высокие позиции в рейтинге клубов среди представителей стран, которые не входят в топ-10 Таблицы коэффициентов (лазейка в основной этап Лиги чемпионов-2025/26). Один из них выиграл и двое проиграли – и это идеальный сценарий.

Ведь "Рейнджерс" играл против представителя Швеции, поэтому было важно лишить очков конкурента Украины в Таблице коэффициентов. По сравнению с этим, рейтинг клубов – второстепенное. А вот два представителя Греции, - ПАОК и "Олимпиакос", - синхронно проиграли и не приблизились к тому, чтобы отыграть автоматическое начисление в рейтинг клубов за попадание в основной этап.

Рейтинг клубов УЕФА. Идеальный на неделе сценарий для Шахтера - изображение 1

Если мерить не неделями, а турами, то по итогам первого "Шахтер" ушел в плюс – добыл одно очко, а конкуренты не взяли ничего ("Рейнджерс", опять же, не берем во внимание). Но еще не отыграли первый тур конкуренты "Шахтера", которые представлены в Лиге конференций. Точнее, конкурент, потому что таков только один – "Копенгаген". В первом туре третьего по рангу евротурнира он сыграет с "Ягеллонией". Но даже победа не приблизит его к "Шахтеру", а просто сделает так, что следующий любой не проигрышный результат будет давать "Копенгагену" профит в рейтинге клубов.

Скриншот - kassiesa.net

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