Рейтинг клубов. Шахтер снова потерял лидирующую позицию в борьбе за прямое место в основном раунде ЛЧ

В отличие от борьбы в Таблице коэффициентов, где некоторые конкуренты на неделе существенно сократили отставание от Украины (а некоторые – нарастили отрыв), в рейтинге клубов ситуация не такая динамичная.

На неделе играли шесть клубов, которые конкурируют с "Шахтером" за самое высокое место среди представителей стран не из топ-10 Табоицы коэффициентов (лазейка в основной раунд следующей Лиги чемпионов). И лишь "Олимпиакос" победил.

"Зальцбург", ПАОК, "Рейнджерс", "Копенгаген" – поражения.

Двумя очками, добытыми "Олимпиакосом" в матче с "Брагой", он лишь отбил большую часть автоматически начисленной доли в рейтинг клуба. То есть, к "Шахтеру" не приблизился. Но следующая победа уже повлечет прогресс "Олимпиакоса" (а вот ничья – нет).

Проблема в том, что не проиграло "Динамо" (Загреб), снова вернув себе позицию выше "Шахтера" (один балл за ничью за "Монако"). До сих пор клубы имели одинаковое количество баллов, но с преимуществом представителя Украины из-за более высокой доли текущего сезона. Сейчас же хорваты на балл ушли вперед.

Еще раз напоминаем, что все эти подсчеты в контексте возможного прямого выхода в основную стадию Лиги чемпионов будут актуальны только в случае чемпионства "Шахтера".