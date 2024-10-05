Рейтинг клубов. Шахтер снова потерял лидирующую позицию в борьбе за прямое место в основном раунде ЛЧ
Горняков обошло Динамо (Загреб)
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
В отличие от борьбы в Таблице коэффициентов, где некоторые конкуренты на неделе существенно сократили отставание от Украины (а некоторые – нарастили отрыв), в рейтинге клубов ситуация не такая динамичная.
На неделе играли шесть клубов, которые конкурируют с "Шахтером" за самое высокое место среди представителей стран не из топ-10 Табоицы коэффициентов (лазейка в основной раунд следующей Лиги чемпионов). И лишь "Олимпиакос" победил.
"Зальцбург", ПАОК, "Рейнджерс", "Копенгаген" – поражения.
Двумя очками, добытыми "Олимпиакосом" в матче с "Брагой", он лишь отбил большую часть автоматически начисленной доли в рейтинг клуба. То есть, к "Шахтеру" не приблизился. Но следующая победа уже повлечет прогресс "Олимпиакоса" (а вот ничья – нет).
Проблема в том, что не проиграло "Динамо" (Загреб), снова вернув себе позицию выше "Шахтера" (один балл за ничью за "Монако"). До сих пор клубы имели одинаковое количество баллов, но с преимуществом представителя Украины из-за более высокой доли текущего сезона. Сейчас же хорваты на балл ушли вперед.
Еще раз напоминаем, что все эти подсчеты в контексте возможного прямого выхода в основную стадию Лиги чемпионов будут актуальны только в случае чемпионства "Шахтера".
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