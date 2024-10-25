Рейтинг клубов УЕФА. Задача Шахтера по прямому выходу в Лигу чемпионов усложняется

В следующем сезоне еврокубков Украина будет представлена одной командой в Лиге чемпионов, которой придется проходить три раунда квалификации. Если, конечно, "Шахтер" не воспользуется лазейкой и не выйдет в основной этап напрямую через рейтинг клубов.

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Как это сделать? Нужно быть само высоко в рейтинге среди представителей стран, которые не входят в топ-10 Таблицы коэффициентов. И выиграть УПЛ. И дальше надеяться, что текущую Лигу чемпионов выиграет команда из зоны Лиги чемпионов своего национального чемпионата.

После третьего тура Лиги чемпионов и Лиги Европы задача "Шахтера" усложнилась. "Горняки" проиграли, а конкуренты набрали очки. "Рейнджерс", который и так был впереди, полностью "отбил" автоматическое начисление за попадание в основной этап Лиги Европы и уже на один балл ушел в плюс. Теперь он опережает "Шахтер" на восемь баллов. Нужно болеть за то, чтобы "Рейнджерс" не стал чемпионом Шотландии.

В отрыв ушло и "Динамо" (Загреб). Победа над "Зальцбургом" дала ему два очка и увеличила отрыв от "Шахтер"» до трех баллов. Не критично, но неприятно.

Собственно, загребцы отобрали очки у "Зальцбурга" – еще одного конкурента "Шахтера", который поджимает из-за спины. Так что в любом случае "Шахтер" оказывался в минусе при условии своего поражения от "Арсенала". А вот не неизбежная, но уже реальная программа – это приближение на один балл "Олимпиакоса". "Копенгаген" и ПАОК отставание от "Шахтера" не сократили.

"Динамо" (Киев) по-прежнему остается за пределами топ-70. Для прогресса нужны минимум две победы (или победа и две ничьи) в основном раунде еврокубков.