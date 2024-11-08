Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер не отпускает Динамо (Загреб) и надежду на прямую путевку в Лигу чемпионов

В процессе борьбы за прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов 2025/26 перед "Шахтером" стоит немало тяжелых задач. Одна из них – чемпионство в УПЛ, до которого "горняки" пока далеки. Но если абстрагироваться от внутренней борьбы, - потому что сейчас мы говорим о рейтинге УЕФА, - то "Шахтеру" нужно быть само выше в рейтинге среди тех команд, которые представляют страны не из топ-10 Таблицы коэффициентов. И с этим тоже проблемы.

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"Рейнджерс" впереди на семь баллов. Много? Много, но за последнюю неделю "Шахтер" отыграл один балл, проявляя признаки положительной динамики. Важно, что удалось не отпустить "Динамо" (Загреб) (впереди на три балла) и не подпустить "Зальцбург" (позади – на два).

"Копенгаген" и "Црвена Звзеда" отстали уже на десять баллов, ПАОК – и того больше. Так что круг конкурентов сужается. Но очень желательно обойти тех, кто впереди. В противном случае можно не получить не только прямого места в лиговом этапе Лиги чемпионов, но и – в лиговом этапе Лиги Европы ("Рейнджерс" может помешать, если через чемпионат квалифицируется именно в этот турнир).

Тяжелые времена у Украины не только в Таблице коэффициентов, но и у ее представителей – в рейтинге клубов. Однако это логично. Одно вытекает из другого. До января еще держимся в большой игре. Дальше – будет видно.