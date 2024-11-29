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Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер отпустил конкурента на расстояние, которое не нивелирует без бонусов

Рейтинг клубов УЕФА

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Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер отпустил конкурента на расстояние, которое не нивелирует без бонусов

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" проиграл и отпустил "Рейнджерс" (победил "Ниццу") на расстояние девяти баллов в рейтинге клубов. Этого не отыграть без бонусов за выход в плей-офф. То есть, "горнякам" нужно выигрывать три оставшихся матча (шесть очков) и забирать бонус. И надеяться, что "Рейнджерс" будет тормозить.

Очень маловероятный сценарий. А это значит, что "Шахтеру" будет выгодно, если "Рейнджерс" не станет чемпионом Шотландии – тогда он не будет конкурировать с "Шахтером" за право пройти в основной этап Лиги чемпионов 2024/25 как самая рейтинговая команда квалификации (если сам "Шахтер" сможет выиграть УПЛ). Но если "Шахтер" не станет чемпионом УПЛ, то более высокая позиция "Рейнджерса" в рейтинге может помешать автоматически отобраться в основной этап Лиги Европы... Как ни крути, а проигранная борьба конкуренту (это еще не стопроцентный факт, но вероятность – высокая) – это плохо.

Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер отпустил конкурента на расстояние, которое не нивелирует без бонусов - изображение 1

Отстает "Шахтер" и от "Динамо" (Загреб). Однако здесь отставание – три балла, и исправить положение все еще можно (даже без бонусов).

"Зальцбург" не воспользовался очередной осечкой „горняков“ и сам проиграл; „Копенгаген“ и „Олимпиакос“ отстают довольно существенно, чтобы пока не волноваться.

В следующем туре "Шахтер" сыграет с "Баварией". На кону – все те же два очка в рейтинг клуба.

Скриншот - kassiesa.net

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