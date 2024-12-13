Рейтинг клубов УЕФА. Рейнджерс убежал от Шахтера, Динамо (Загреб) – на пороге недосягаемости

Понятное дело, дела в таблице рейтинга клубов не могут идти хорошо, если плохо они идут в Таблице коэффициентов стран. В рейтинге клубов следим за "Шахтером", личный коэффициент которого дает хотя бы какие-то надежды на автоматический выход в основной раунд одного из евротурниров следующего сезона.

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Хотя с каждой неделей эти надежды становятся более призрачными. "Шахтер" уже отпустил „Рейнджерс“ на расстояние десяти очков – это очень много. По сути, даже нет смысла расписывать сценарии, при которых можно догнать шотландцев. Лучше сконцентрироваться на отслеживании ситуации в национальной лиге конкурента: нужно, чтобы "Рейнджерс" не оказался в одном квалификационном слоте с "Шахтером". То есть, если «горняки» станут чемпионами УПЛ, нужно, чтобы "Рейнджерс" не был им в Шотландии. Если "Шахтер" выиграет Кубок Украины, или пробьется в Лигу Европы через чемпионат (если Кубок и УПЛ выиграет одна и та же команда, а "горняки" будут вторыми), нужно, чтобы "Рейнджерс" не был в зоне Лиги Европы в своем чемпионате.

По сути, та же ситуация – в отношении "Динамо" (Загреб), но этот клуб "Шахтер" еще может опередить в рейтинге. Теоретически – даже без выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Только нужно выиграть два своих январских матча, а хорваты чтобы два своих проиграли. "Всего-навсего", да.

"Олимпиакос" приблизился к "Шахтеру" на один балл, сократили отставание "Копенгаген" с ПАОКом. "Зальцбург" и "Црвена Звезда" – без изменений относительно чемпиона Украины. Борьба продолжается, но лазейка сужается с каждой неделей.