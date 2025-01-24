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Рейтинг клубов УЕФА. Заруба Шахтера с Динамо (Загреб) достигла кульминации

Рейтинг клубов УЕФА
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Развязка не за горами

Рейтинг клубов УЕФА. Заруба Шахтера с Динамо (Загреб) достигла кульминации

Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" на неделе добыл два очка к рейтингу клубов, сократив отставание от проигравшего „Рейнджерса“. Но шотландцев достать не удастся – слишком большое расстояние и слишком мало перспектив на весну у "горняков".

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А вот с кем ведется ожесточенная заруба – так это с "Динамо" (Загреб). Хорваты сейчас на два балла опережают представителя Украины. Если "Динамо" проиграет в последнем туре Лиги чемпионов, а "Шахтер" – выиграет, именно "Шахтер" будет выше в рейтинге (благодаря более высокому коэффициенту текущего сезона). Это может иметь значение в борьбе за прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов или Лиги Европы 2025/26.

Рейтинг клубов УЕФА. Заруба Шахтера с Динамо (Загреб) достигла кульминации - изображение 1

"Зальцбург" (Австрия) и "Црвена Звезда“ (Сербия) уже не опередят "Шахтер“ – это плюс. А вот "Копенгаген" (Дания) и "Олимпиакос" (Греция) создают немалое давление. Очень вероятно, что в феврале (и в дальнейшем) придется просто наблюдать за попытками этих клубов опередить "стоячий" "Шахтер". И вероятность этого опережения немалая.

"Шахтер" и лазейка через рейтинг клубов – единственная надежда Украины на прямой выход в основной этап какого-то из еврокубков 2025/26. Однако уже очевидно, что для воплощения этих надежд в жизнь нужно будет совпадение удачных обстоятельств в других чемпионатах.

Скриншот - kassiesa.net

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
24.01.2025 в 16:03
Є підстава для дурнів- порадуватись.
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Комментарии 2
Kondor (Веселе)
24.01.2025 в 16:03
Є підстава для дурнів- порадуватись.
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rjhxb61@ukr.net (киев)
24.01.2025 в 16:17
Навіть на початку дев"яностих ми не були в такій сраці. Яким дурням цьому радуватись?
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